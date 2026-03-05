CANAL RCN
Internacional

Estados Unidos y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas después de varios años

Las relaciones se rompieron en 2019, cuando EE. UU. reconoció a Juan Guaidó como presidente.

Estados Unidos y Venezuela.
Estados Unidos y Venezuela. Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 05 de 2026
06:58 p. m.
Este jueves 5 de marzo, se dio uno de los anuncios más importantes para el futuro de Venezuela. Después de varios años, se restablecieron las relaciones diplomáticas y consulares con Estados Unidos.

Los quiebres de las relaciones entre ambos países datan de varias décadas. El punto de partida fue el final del siglo XX, cuando Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela, dándole comienzo al régimen.

La ruptura de las relaciones: ¿Cuál fue el origen?

Para nadie era un secreto los constantes choques que, por ejemplo, Chávez tuvo con su homólogo George W. Bush en el primer tramo del nuevo milenio. La tensión aumentó cuando llegaron Donald Trump y Nicolás Maduro al poder.

El punto de inflexión llegó en enero de 2019, cuando Estados Unidos bajo la primera administración Trump, reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. El régimen de Maduro rompió las relaciones diplomáticas.

Si bien bajo el gobierno de Joe Biden hubo diálogos, Trump retornó en 2025 a la Casa Blanca con mano dura sobre Venezuela, teniendo en cuenta el denunciado ilegítimo triunfo de Nicolás Maduro el 28 de julio de 2024 contra Edmundo González.

El siguiente momento álgido se dio en la madrugada del sábado 3 de enero de 2026. Para ese momento, la región y el planeta seguían de cerca la presión de Estados Unidos sobre Venezuela con el despliegue militar.

Buena comunicación entre Rodríguez y Trump

Las tropas norteamericanas consiguieron extraer a Maduro, quien quedó encarcelado en una prisión de Nueva York. Venezuela quedó bajo las riendas de Delcy Rodríguez, ejerciendo como presidenta interina y sosteniendo una amena comunicación con la administración Trump.

Ese camino positivo se vio reflejado este 5 de marzo con el restablecimiento de las relaciones. Para Estados Unidos, esto “facilitará los esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela”.

“Nuestro compromiso se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente”, declaró el Departamento de Estado.

