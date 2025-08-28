CANAL RCN
Economía

Colombia tendrá nuevo aeropuerto en una zona muy turística: esto se sabe

El Gobierno Nacional aprobó la licitación para la construcción de este aeropuerto.

Nuevo aeropuerto en Colombia
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
03:49 p. m.
El Gobierno Nacional de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro dio luz verde para la reactivación de uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos y largamente postergados del país (50 años), el Aeropuerto del Café (Aerocafé) en Manizales, Caldas.

El pasado 25 de agosto de 2025, en un evento en la capital caldense, se anunció formalmente el inicio del proceso de licitación para la primera fase de la obra, un hito que marca un antes y un después para la región del Eje Cafetero.

Este proyecto, que ha estado en la agenda pública por más de 50 años, tendrá una inversión significativa de 828.423 millones de pesos.

Así será la construcción del nuevo aeropuerto en Colombia

La licitación, que busca la construcción de la primera etapa, se centrará en lo que se conoce como el "lado aire" del aeropuerto. Esto incluye la edificación de una pista con una longitud de 1.340 metros y 30 metros de ancho. Además, se contempla una franja de seguridad de 1.460 metros de largo por 80 metros de ancho, junto con zonas de seguridad en los extremos de la pista (RESA) de 120 metros.

Estas especificaciones técnicas permitirán que la terminal aérea sea apta para operaciones diurnas y nocturnas, y que pueda recibir aeronaves como el ATR 72, que tiene una capacidad de hasta 78 pasajeros.

La obra, que se ubicará en el municipio de Palestina, a solo 26 kilómetros de Manizales, promete ser un catalizador del desarrollo económico y social de la región. Según proyecciones del gobierno, la nueva infraestructura permitirá aumentar la capacidad de transporte de pasajeros y carga, con una estimación de crecimiento anual del 12%.

El Aeropuerto del Café no solo facilitará la conectividad aérea, sino que también busca reducir los costos logísticos, mejorar el acceso a mercados nacionales e internacionales, y, de manera crucial, fomentar el desarrollo de sectores estratégicos como el turismo.

La ubicación del aeropuerto, en el corazón de la región cafetera, lo convierte en un punto de acceso ideal para el turismo de naturaleza, aventura, cultura y gastronomía que caracteriza a esta zona del país.

Además, se espera que el proyecto genere un impacto positivo en el empleo, con estimaciones que superan los 8.400 empleos en las etapas de construcción, operación y mantenimiento.

La apertura de la licitación es vista como una oportunidad para que el Eje Cafetero dé un salto en su competitividad y se posicione como un polo de desarrollo regional, aprovechando sus ventajas geográficas y su potencial en sectores productivos como la agroindustria y el turismo.

