Alcaldía alista cambios para la circulación de estos vehículos en Bogotá: deberán llevar un código QR

La Alcaldía Mayor de Bogotá adelanta una propuesta normativa orientada a mejorar la supervisión y la trazabilidad de los vehículos vinculados al sistema de atención prehospitalaria.

El borrador del decreto ya fue publicado y se encuentra en periodo de comentarios ciudadanos, lo que abre la puerta a ajustes antes de su adopción definitiva. La iniciativa ha sido presentada como una estrategia para reforzar la legalidad de la operación, optimizar la vigilancia institucional y depurar prácticas irregulares en este servicio esencial.

El proyecto surge tras reportes de uso indebido registrados por la Secretaría de Salud. Cada año se identifican más de 120 casos relacionados con transporte no autorizado, movimientos evasivos y actividades ilícitas que utilizan la fachada de atención médica. Estos hallazgos han impulsado la necesidad de un mecanismo de verificación más eficiente y accesible tanto para autoridades como para la ciudadanía.

Recién en el tercer eje del borrador se detalla la medida central: algunas ambulancias deberán portar un código QR visible para poder circular dentro de la ciudad. La exigencia aplica exclusivamente a los vehículos de transporte asistencial terrestre de baja y mediana complejidad (TAB y TAM), que realizan traslados dentro del sistema de emergencias médicas de Bogotá.

¿Cómo operará este nuevo código QR?

El código será un identificador único e intransferible ubicado en los laterales y la parte trasera del vehículo, con dimensiones de 20 por 20 centímetros. Cualquier ciudadano, autoridad o agente de control podrá escanearlo para consultar datos cargados en el Sistema de Información del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue). Esa información incluye el estado de habilitación, el personal a bordo, el tipo de servicio, el trayecto y la naturaleza de la emergencia atendida.

La interoperabilidad entre entidades será clave: la Secretaría de Salud, la Secretaría de Movilidad y la Policía Metropolitana contarán con acceso en tiempo real a la base de datos del Crue para verificar la legalidad de cada operación y detectar irregularidades durante operativos programados o aleatorios.

Un mecanismo para recuperar la confianza y mejorar la respuesta

La Administración Distrital proyecta que este sistema reduzca en un 70% el uso indebido de ambulancias para 2026. Además, estima que los tiempos de respuesta disminuirían en un 25% gracias a la depuración de vehículos no habilitados y la disponibilidad de información inmediata en terreno. La medida también funcionará como un filtro automático: solo aparecerán como habilitados aquellos vehículos que cumplan las condiciones del sistema prehospitalario.

El proceso incluye una fase de participación ciudadana abierta hasta el 10 de diciembre de 2025 a las 11:59 p. m., en la que cualquier persona puede presentar observaciones o sugerencias. La Alcaldía destaca que los aportes recibidos podrán modificar el texto final del decreto antes de su implementación oficial.