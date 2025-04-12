CANAL RCN
Economía

Alcaldía alista cambios para la circulación de estos vehículos en Bogotá: deberán llevar un código QR

La administración distrital propone una actualización normativa para fortalecer la transparencia y el control.

Alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán tránsito de vehículos
FOTO: @Bogota | AFP

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
12:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Alcaldía Mayor de Bogotá adelanta una propuesta normativa orientada a mejorar la supervisión y la trazabilidad de los vehículos vinculados al sistema de atención prehospitalaria.

Hay novedades: estas son las ciudades en Colombia que tienen pico y placa para motos
RELACIONADO

Hay novedades: estas son las ciudades en Colombia que tienen pico y placa para motos

El borrador del decreto ya fue publicado y se encuentra en periodo de comentarios ciudadanos, lo que abre la puerta a ajustes antes de su adopción definitiva. La iniciativa ha sido presentada como una estrategia para reforzar la legalidad de la operación, optimizar la vigilancia institucional y depurar prácticas irregulares en este servicio esencial.

El proyecto surge tras reportes de uso indebido registrados por la Secretaría de Salud. Cada año se identifican más de 120 casos relacionados con transporte no autorizado, movimientos evasivos y actividades ilícitas que utilizan la fachada de atención médica. Estos hallazgos han impulsado la necesidad de un mecanismo de verificación más eficiente y accesible tanto para autoridades como para la ciudadanía.

Recién en el tercer eje del borrador se detalla la medida central: algunas ambulancias deberán portar un código QR visible para poder circular dentro de la ciudad. La exigencia aplica exclusivamente a los vehículos de transporte asistencial terrestre de baja y mediana complejidad (TAB y TAM), que realizan traslados dentro del sistema de emergencias médicas de Bogotá.

¿Cómo operará este nuevo código QR?

El código será un identificador único e intransferible ubicado en los laterales y la parte trasera del vehículo, con dimensiones de 20 por 20 centímetros. Cualquier ciudadano, autoridad o agente de control podrá escanearlo para consultar datos cargados en el Sistema de Información del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue). Esa información incluye el estado de habilitación, el personal a bordo, el tipo de servicio, el trayecto y la naturaleza de la emergencia atendida.

La interoperabilidad entre entidades será clave: la Secretaría de Salud, la Secretaría de Movilidad y la Policía Metropolitana contarán con acceso en tiempo real a la base de datos del Crue para verificar la legalidad de cada operación y detectar irregularidades durante operativos programados o aleatorios.

Un mecanismo para recuperar la confianza y mejorar la respuesta

La Administración Distrital proyecta que este sistema reduzca en un 70% el uso indebido de ambulancias para 2026. Además, estima que los tiempos de respuesta disminuirían en un 25% gracias a la depuración de vehículos no habilitados y la disponibilidad de información inmediata en terreno. La medida también funcionará como un filtro automático: solo aparecerán como habilitados aquellos vehículos que cumplan las condiciones del sistema prehospitalario.

El proceso incluye una fase de participación ciudadana abierta hasta el 10 de diciembre de 2025 a las 11:59 p. m., en la que cualquier persona puede presentar observaciones o sugerencias. La Alcaldía destaca que los aportes recibidos podrán modificar el texto final del decreto antes de su implementación oficial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emprendimiento

La moda colombiana se reinventa en 2026: estas son las nuevas tendencias con crecimiento del 4,7%

Automovilismo

Hay novedades: estas son las ciudades en Colombia que tienen pico y placa para motos

Dólar

Dólar presentó caída en Colombia este 4 de diciembre: así abrió la divisa este jueves

Otras Noticias

Lluvias En Colombia

Cerca de 2 mil personas resultaron afectadas por inundaciones en Córdoba tras intensas lluvias

Las autoridades mantienen protocolos de emergencia y coordinación interinstitucional.

OMS

OMS lanzó alerta por preocupante aumento de muertes por malaria

Según un informe compartido por la entidad, en el último año se registraron aproximadamente 282 millones de contagios y 610.000 fallecimientos relacionados con la malaria.

Artistas

Rosalía anuncia su ‘Lux Tour 2026’ en Bogotá: fecha y detalles de su show

Estados Unidos

Falleció exparticipante de famoso reality a sus 46 años: luchaba contra grave enfermedad

Copa Libertadores

Ya son dos equipos con cupo a la Copa Libertadores 2026: así quedó la tabla de reclasificación