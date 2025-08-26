CANAL RCN
Economía

Alcaldía de Bogotá abrió más de 360 vacantes para prácticas profesionales

La convocatoria estará abierta desde el 1 de septiembre y ofrecen remuneración de hasta un salario mínimo legal vigente.

Vacantes
Foto: Pixabay

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
06:02 p. m.
La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció la apertura de una nueva edición de “Parche Distrito”, programa que convierte las prácticas laborales en una verdadera puerta de entrada al primer empleo. En esta ocasión, se habilitarán más de 360 cupos en más de 25 entidades y organismos distritales, con condiciones dignas y justas para los estudiantes seleccionados.

Cada plaza contará con remuneración de hasta un salario mínimo legal vigente y afiliación al sistema de riesgos laborales, reconociendo el valor de estas prácticas como una experiencia de formación profesional y de impacto en la gestión pública. Esta apuesta está alineada con el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, que busca fortalecer las oportunidades para los jóvenes y mejorar el servicio público.

Prácticas para aprender, proponer y aportar

“En esta oportunidad, los practicantes no serán solo practicantes, serán PRIMUS, los primeros en proponer, aprender y aportar a Bogotá. Con Parche Distrito ofrecemos a estudiantes de todo el país una experiencia que marcará su futuro profesional y, al mismo tiempo, fortalecerá la gestión pública”, afirmó Laura Victoria Villa Escobar, directora del Servicio Civil Distrital.

El programa está diseñado para estudiantes universitarios, técnicos y tecnólogos de diferentes disciplinas, quienes podrán vincularse a dependencias estratégicas del Distrito. Las prácticas buscan que los jóvenes no solo cumplan con un requisito académico, sino que desarrollen competencias reales para ingresar al mercado laboral con una hoja de vida más sólida.

Más de 25 entidades abrirán sus puertas

La convocatoria Parche Distrito cuenta con la participación de más de 25 entidades y organismos distritales, entre ellas:

  • Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
  • Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
  • Canal Capital
  • Instituto de Desarrollo Urbano – IDU
  • Secretaría Distrital de Hacienda
  • Secretaría Distrital de la Mujer
  • Secretaría Distrital de Salud
  • Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD
  • Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos – UAECOB
  • Secretaría Distrital de Planeación
  • Secretaría Distrital de Movilidad
  • Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON
  • Metro de Bogotá S.A

Los y las estudiantes podrán aplicar a prácticas en un amplio rango de áreas del conocimiento, entre ellas Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Derecho, Ingeniería de Sistemas y Telemática, Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial, Administración, Economía, Arquitectura o Ingeniería Civil, así como programas técnicos y tecnológicos en Gestión Documental, Administración Documental o Archivo, entre muchos otros.

La convocatoria estará abierta desde el 1 de septiembre de 2025 y permitirá que los estudiantes seleccionados inicien su práctica en el primer semestre de 2026.

Más información e inscripciones en: https://www.serviciocivil.gov.co/parche-distrito

