Davivienda da a conocer vacantes para este mes de agosto 2025: así puede aplicar

En un movimiento estratégico para robustecer su operación y expandir su presencia en el mercado, Davivienda ha lanzado una importante convocatoria de empleo a nivel nacional, ofreciendo una amplia gama de oportunidades para profesionales, técnicos y aprendices.

La iniciativa, que se enfoca en la búsqueda de nuevo talento, busca cubrir vacantes en diversas ciudades del país, con especial énfasis en roles clave para la atención al cliente y la gestión comercial.

Esta campaña de reclutamiento destaca por su diversidad, abarcando diferentes perfiles y niveles de experiencia. Entre las posiciones más solicitadas se encuentran los Asesores Múltiples, un rol fundamental para la red de oficinas de la entidad. Estos profesionales son los encargados de realizar operaciones de caja, manejar transacciones de efectivo y, de manera crucial, construir y mantener relaciones comerciales con los clientes.

Para estas vacantes, Davivienda busca candidatos con formación tecnológica o estudiantes universitarios a partir del quinto semestre en áreas administrativas, contables o financieras, y con al menos un año de experiencia en cargos comerciales, preferiblemente en el sector financiero.

Vacantes que ofrece Davivienda

Las vacantes de Asesor Múltiple están disponibles en varias regiones de Colombia, incluyendo Bogotá, Cundinamarca, Medellín, el Valle de Aburrá, el Oriente Antioqueño, Cali y el Valle del Cauca.

La entidad financiera también ha abierto oportunidades para otros roles, como Asesor de Sala de Ventas, Informador de Oficina, Cajero y Gestor(a) de Cobranza de Cartera, con presencia en ciudades como Marinilla, Barranquilla, Villavicencio y varias capitales regionales.

Una de las ofertas más destacadas de esta convocatoria es el "Programa Nativo Davivienda" para aprendices del SENA.

Este programa está diseñado para jóvenes que buscan iniciar su etapa formativa, ya sea lectiva o práctica, en el sector financiero. Davivienda se compromete a ofrecer una remuneración competitiva para los aprendices, con un apoyo económico de $1.067.700 durante la etapa lectiva y de $1.423.500 en la etapa práctica. Esta iniciativa subraya el compromiso de la compañía con la formación de las futuras generaciones de profesionales y su contribución al desarrollo del talento joven en el país.

El banco también busca perfiles especializados, como abogados internos para el área de cobranzas en Barranquilla.

¿Cómo aplicar a estas vacantes?

Estas vacantes demuestran la necesidad de talento en distintas áreas de la organización, no solo en la parte comercial y de servicio al cliente. Los salarios ofrecidos varían según el cargo y la experiencia requerida, con algunas posiciones ofreciendo un salario que supera los $4 millones de pesos, mientras que otras, como las de Asesor Múltiple, se ubican en torno a los $2.167.000.

La postulación a estas vacantes se realiza de manera totalmente virtual. Davivienda ha habilitado portales de empleo en línea a través de plataformas como Magneto y ElEmpleo.com, donde los interesados pueden encontrar la lista completa de cargos disponibles y los requisitos específicos para cada uno. Se insta a los candidatos a postularse rápidamente, ya que las ofertas están abiertas por tiempo limitado y la entidad busca cubrir los puestos de manera ágil para continuar su crecimiento.