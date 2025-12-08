CANAL RCN
Colombia

Ofrecen más de 600 vacantes laborales para jóvenes en Bogotá

La oferta estará disponible hasta el sábado 16 de agosto de 2025 y busca facilitar el acceso a empleo digno y estable en la capital.

Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
10:02 a. m.
La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de su estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, abrió una nueva convocatoria con 611 vacantes laborales, de las cuales 530 están dirigidas a jóvenes entre 18 y 28 años.

Vacantes para jóvenes en Bogotá

Las oportunidades abarcan distintos niveles de formación, desde básica primaria hasta estudios universitarios, con opciones para personas con y sin experiencia.

Las oportunidades abarcan distintos niveles de formación, desde básica primaria hasta estudios universitarios, con opciones para personas con y sin experiencia.

Los salarios varían entre uno y cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo del perfil y la experiencia requerida.

La mayor parte de las vacantes se concentra en los sectores de servicios, comercio y tecnología.

Entre los cargos disponibles se encuentran: dermoconsultores, asesores comerciales, mercaderistas, promotores de ventas, operarios de producción, auxiliares de bodega, agentes de call center, abogados, médicos generales, desarrolladores web junior, estilistas, meseros y técnicos de mantenimiento, entre otros.

Quienes estén interesados deben registrarse en el portal de Servicio de Empleo, completar su hoja de vida y aplicar directamente a las vacantes de interés.

Jóvenes pueden aplicar a 600 vacantes en Bogotá

También pueden acudir de forma presencial al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., donde recibirán orientación personalizada para fortalecer su perfil laboral y apoyo en el registro de su información.

Además, la estrategia ofrece formación en habilidades blandas como liderazgo y comunicación asertiva, así como la posibilidad de que las hojas de vida de candidatos con perfiles afines sean enviadas directamente a las empresas reclutadoras.

