Alerta en el sector laboral: compañías anuncian recorte de personal para este 2026

Apenas transcurrido el primer bimestre de 2026, el panorama laboral global enfrenta una sacudida significativa.

Lo que comenzó como un ajuste post-pandemia en años anteriores se ha transformado en una reconfiguración estructural impulsada por la eficiencia operativa y, sobre todo, por la integración masiva de la Inteligencia Artificial (IA).

El sector "Big Tech" continúa liderando las cifras de desvinculaciones, pero con un matiz distinto: las empresas ya no solo recortan gastos, sino que están sustituyendo roles tradicionales por procesos automatizados.

Estas son las compañías que anunciaron despidos este año

Amazon: La gigante del e-commerce encabeza la lista con el anuncio de 16,000 despidos en su división corporativa. Según su CEO, Andy Jassy, la intención es recuperar una "mentalidad de startup", eliminando capas burocráticas y optimizando su división de servicios en la nube (AWS) y Prime Video.

Meta: La matriz de Facebook e Instagram ha iniciado el año recortando aproximadamente el 10% de su fuerza laboral en Reality Labs, su división enfocada en el metaverso, lo que representa unos 1,500 empleados. La empresa busca pivotar sus inversiones hacia la investigación avanzada en IA generativa.

Microsoft y Google: Aunque realizaron sus ajustes más fuertes en 2024 y 2025, ambas compañías han mantenido "goteos" de despidos en áreas específicas de hardware y soporte técnico, sumando miles de posiciones adicionales este año para liberar presupuesto hacia centros de datos de IA.

Fuera de estas gigantes, grandes corporaciones tradicionales también han tomado medidas drásticas ante la desaceleración del consumo y la necesidad de modernizar sus estructuras.

Citigroup (Citi): El banco continúa con su ambicioso plan de reestructuración anunciado previamente. Para 2026, confirmó que seguirá reduciendo su plantilla con el objetivo final de eliminar 20,000 puestos globales (un 10% de su personal) para simplificar su modelo operativo.

UPS: La empresa de logística anunció un plan para eliminar 30,000 empleos a lo largo de este año. La directora ejecutiva, Carol Tomé, señaló que el uso de nuevas tecnologías en sus centros de clasificación permite gestionar mayores volúmenes con menos personal humano.

Nike: La marca de ropa deportiva ha recortado miles de puestos, incluyendo cerca de 750 trabajadores en sus centros de distribución principales, citando ventas débiles y la necesidad de invertir más en ventas directas al consumidor mediante plataformas digitales.

El informe de Challenger, Gray & Christmas arrojó que el transporte fue la industria que reprodujo más despidos en enero. En Estados Unidos, el rubro impulsó más de 31.243 recortes de personal, sobre todo por el anuncio de UPS.

Además de ello, siguen las empresas de salud y los fabricantes de productos sanitarios, incluidos los hospitales: hubo un anuncio de 17.107 recortes de empleo en enero, la cantidad más alta desde abril de 2020, cuando se registraron 19.453 recortes.