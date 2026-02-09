CANAL RCN
Economía

Alerta en el sector laboral: compañías anuncian recorte de personal para este 2026

Durante los últimos meses, son varias las compañías las que han tomado la decisión de decir adiós a miles de empleados.

Noticias RCN

febrero 09 de 2026
12:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Apenas transcurrido el primer bimestre de 2026, el panorama laboral global enfrenta una sacudida significativa.

Lo que comenzó como un ajuste post-pandemia en años anteriores se ha transformado en una reconfiguración estructural impulsada por la eficiencia operativa y, sobre todo, por la integración masiva de la Inteligencia Artificial (IA).

Reconocida empresa en el país se despide tras 20 años de operaciones: este será su futuro
RELACIONADO

Reconocida empresa en el país se despide tras 20 años de operaciones: este será su futuro

El sector "Big Tech" continúa liderando las cifras de desvinculaciones, pero con un matiz distinto: las empresas ya no solo recortan gastos, sino que están sustituyendo roles tradicionales por procesos automatizados.

Estas son las compañías que anunciaron despidos este año

  • Amazon: La gigante del e-commerce encabeza la lista con el anuncio de 16,000 despidos en su división corporativa. Según su CEO, Andy Jassy, la intención es recuperar una "mentalidad de startup", eliminando capas burocráticas y optimizando su división de servicios en la nube (AWS) y Prime Video.
  • Meta: La matriz de Facebook e Instagram ha iniciado el año recortando aproximadamente el 10% de su fuerza laboral en Reality Labs, su división enfocada en el metaverso, lo que representa unos 1,500 empleados. La empresa busca pivotar sus inversiones hacia la investigación avanzada en IA generativa.
  • Microsoft y Google: Aunque realizaron sus ajustes más fuertes en 2024 y 2025, ambas compañías han mantenido "goteos" de despidos en áreas específicas de hardware y soporte técnico, sumando miles de posiciones adicionales este año para liberar presupuesto hacia centros de datos de IA.

Fuera de estas gigantes, grandes corporaciones tradicionales también han tomado medidas drásticas ante la desaceleración del consumo y la necesidad de modernizar sus estructuras.

  • Citigroup (Citi): El banco continúa con su ambicioso plan de reestructuración anunciado previamente. Para 2026, confirmó que seguirá reduciendo su plantilla con el objetivo final de eliminar 20,000 puestos globales (un 10% de su personal) para simplificar su modelo operativo.
  • UPS: La empresa de logística anunció un plan para eliminar 30,000 empleos a lo largo de este año. La directora ejecutiva, Carol Tomé, señaló que el uso de nuevas tecnologías en sus centros de clasificación permite gestionar mayores volúmenes con menos personal humano.
  • Nike: La marca de ropa deportiva ha recortado miles de puestos, incluyendo cerca de 750 trabajadores en sus centros de distribución principales, citando ventas débiles y la necesidad de invertir más en ventas directas al consumidor mediante plataformas digitales.

El informe de Challenger, Gray & Christmas arrojó que el transporte fue la industria que reprodujo más despidos en enero. En Estados Unidos, el rubro impulsó más de 31.243 recortes de personal, sobre todo por el anuncio de UPS.

Además de ello, siguen las empresas de salud y los fabricantes de productos sanitarios, incluidos los hospitales: hubo un anuncio de 17.107 recortes de empleo en enero, la cantidad más alta desde abril de 2020, cuando se registraron 19.453 recortes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Automovilismo

Conductores están advertidos: ley exigiría nuevos requisitos para trabajar en el país

Dólar

Movimiento CLAVE en el precio del dólar en Colombia HOY 9 de febrero de 2026: así se cotizó

Educación

Icfes da anuncio clave para millones de estudiantes en Colombia: pruebas saber Pro y TyT tienen novedades

Otras Noticias

América Latina

Mhoni Vidente reveló impactante predicción para América Latina en 2026

Todo ocurriría en el marco de la tensión que ha surgido con Donald Trump.

Bogotá

Impactante historia de sobreviviente de intento de feminicidio: su pareja le propinó brutal golpiza

Después de un arduo proceso, se convirtió en lideresa y guía a otras mujeres que son víctimas de maltrato.

Omar Pérez

Hubo novedades en el estado de salud de Omar Pérez tras el infarto que sufrió: esto se confirmó

Líbano

Tragedia en el norte del Líbano: derrumbe de un edificio dejó 14 fallecidos

Donald Trump

Presidente Trump lanzó sitio web para comprar medicamentos más baratos en EE. UU.