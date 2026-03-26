Ciudadanos podrán acceder a préstamos de manera fácil: también aplica a reportados

La Alcaldía de Medellín, a través del Banco Distrital, ha puesto en marcha una nueva ofensiva financiera. Se trata del lanzamiento de una línea de nanocréditos digitales diseñada para ofrecer liquidez inmediata, con trámites simplificados y, lo más importante, con apertura para personas que se encuentran reportadas en centrales de riesgo.

La iniciativa busca arrebatarle terreno al fenómeno del "gota a gota", un sistema de préstamos ilegales que cobra intereses desproporcionados —a menudo superiores al 20% mensual— y que utiliza métodos de cobro basados en la intimidación.

Frente a esto, el Distrito ofrece ahora una alternativa con una tasa de interés del 0.91% mensual, una de las más bajas del mercado financiero actual.

Inclusión para los "olvidados" del sistema

Uno de los pilares más innovadores de este programa es su política de inclusión. Históricamente, estar reportado en bases de datos como Datacrédito significaba el cierre total de las puertas bancarias, empujando a los ciudadanos a la ilegalidad.

La nueva directriz del Banco Distrital permite que personas con reportes negativos por deudas menores (especialmente en el sector real o comercial) puedan acceder al beneficio.

Montos: Desde $50.000 hasta $500.000 en la línea de nanocréditos, y hasta montos mayores para fortalecimiento empresarial.

Velocidad: El proceso de solicitud es 100% digital a través del portal oficial de la Alcaldía, con respuestas y desembolsos que pueden darse en menos de 24 a 48 horas.

Requisitos mínimos: Ser mayor de edad, residir en Medellín (estratos 1 al 4) y contar con una cuenta bancaria o billetera digital activa.

Durante el último año, el Banco Distrital ha beneficiado a más de 38.000 personas, desembolsando una cifra superior a los $39.000 millones. Con esta nueva línea digital, se espera duplicar el alcance, llegando a vendedores informales, estudiantes y amas de casa que necesitan "el diario" para sus actividades productivas sin el miedo a las represalias del préstamo informal.

El programa no solo entrega el dinero; también viene acompañado de un componente de educación financiera. Los beneficiarios reciben pautas sobre ahorro y gestión de deudas para asegurar que el crédito sea una palanca de crecimiento y no una carga adicional.

Para los interesados, la oficina física del Banco Distrital sigue operando en el Edificio Vásquez, donde asesores ayudan a quienes aún no dominan las herramientas digitales a realizar su solicitud de manera gratuita y sin intermediarios.