Informe reveló que seis de cada diez parques en Colombia esconden parásitos de origen animal

Un estudio prendió las alertas sobre la presencia de parásitos en espacios públicos. La investigación, realizada por la Universidad de Antioquia y Boehringer Ingelheim, reveló que una gran cantidad de parques urbanos tiene contaminación relacionada a animales de compañía.

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El informe se llevó a cabo en 72 parques de siete ciudades principales: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué y Villavicencio. Se recolectaron 225 muestras de suelo y heces, cuyos resultados mostraron que seis de cada diez parques presentan parásitos gastrointestinales.

Parásitos en parques de las principales ciudades

Los datos compararon las ciudades. Medellín registró la mayor proporción de muestras positivas con 57.1%, seguida por Barranquilla (55%) y Villavicencio (45.4%). En cambio, Bogotá tuvo el porcentaje más bajo (14.3%).

En ese orden de ideas, los expertos le apuntan a la desparasitación periódica, el control veterinario y la recolección de excrementos como medidas para evitar la contaminación. Además, recalcan que la convivencia entre humanos y animales en zonas urbanas hace indispensable robustecer la cultura de prevención, no solo para proteger a las mascotas, sino también a las personas.

El informe precisó que un alto porcentaje de enfermedades infecciosas (75%) que afectan a los humanos tiene origen animal, lo que resalta la importancia de abordar la salud desde un enfoque integral. En este sentido, los parques y espacios públicos se convierten en puntos críticos donde pueden surgir riesgos si no se implementan medidas.

Las enfermedades provenientes de animales

Un ítem no menor es el conocimiento sobre las mascotas. La encuesta Pet owner survey de Sapio Research concluyó que, aunque muchos dueños reconocen la importancia de la prevención, una parte considerable aún desconoce los riesgos asociados a los parásitos o requiere. Los veterinarios, en este contexto, continúan siendo la principal fuente de información confiable para los tutores.

En el marco del Día Mundial de Concientización sobre los Parásitos, expertos hacen un llamado a fortalecer la educación y las prácticas responsables. La prevención, coinciden, no solo protege la salud de los animales, sino que también contribuye al bienestar colectivo en las ciudades.