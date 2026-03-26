Atención: FIFA aprueba nuevas normas que se estrenarán en el Mundial 2026

La FIFA dio a conocer en las últimas horas una serie de modificaciones reglamentarias que serán implementadas de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos 2026. El objetivo central de estas medidas es claro: aumentar el tiempo efectivo de juego y reducir prácticas que históricamente han sido utilizadas por los equipos para enfriar los partidos o perder tiempo de manera deliberada.

Estas decisiones hacen parte de una tendencia global en el fútbol moderno, donde se busca dinamizar el espectáculo y garantizar mayor continuidad en los encuentros. La FIFA, consciente de las críticas que han surgido en los últimos años por interrupciones constantes, pretende que el Mundial 2026 marque un antes y un después en este aspecto.

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Medidas para acelerar el ritmo de juego

Entre las modificaciones más llamativas se encuentra la implementación de sustituciones más rápidas. A partir de ahora, el jugador que salga del campo tendrá un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. En caso de incumplir este tiempo, el futbolista que ingresará deberá esperar un minuto antes de hacerlo, lo que dejará momentáneamente a su equipo con un jugador menos.

Otra de las novedades importantes está relacionada con los saques de banda y de meta. Se introducirá un cronómetro de cinco segundos para ejecutar estas acciones. Si el jugador supera ese límite, perderá la posesión del balón, una medida que apunta directamente a evitar demoras innecesarias y a mantener la fluidez del compromiso.

Asimismo, la atención médica también tendrá cambios relevantes. Cuando un futbolista reciba asistencia dentro del campo, deberá salir y permanecer al menos un minuto fuera antes de reincorporarse. La única excepción será si la lesión proviene de una falta sancionada con tarjeta, lo que busca equilibrar la justicia deportiva con la agilidad del juego.

Cambios en el VAR y la conducta de los jugadores

La tecnología también tendrá un papel más amplio con la expansión del VAR. A partir de esta nueva normativa, se permitirá revisar segundas tarjetas amarillas que deriven en una expulsión, así como decisiones erróneas en la concesión de tiros de esquina. Este ajuste pretende reducir errores arbitrales en jugadas que pueden ser determinantes en el desarrollo de un partido.

En cuanto al comportamiento de los jugadores, se reforzará una norma ya existente: únicamente el capitán del equipo podrá acercarse al árbitro para solicitar explicaciones. Cualquier otro futbolista que rodee al juez central podrá ser sancionado con tarjeta amarilla, una medida que busca imponer mayor orden y respeto dentro del campo.

Con estas reformas, la FIFA apunta a un Mundial más dinámico, justo y atractivo para los aficionados. El reto ahora será la correcta implementación de estas reglas y la adaptación de jugadores, entrenadores y árbitros a un fútbol que evoluciona en busca de mayor transparencia y espectáculo.