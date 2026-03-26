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Desaparece misteriosamente azafato extranjero en Medellín: salió de fiesta, envió ubicación y no volvió

El auxiliar de vuelo llegó en una escala desde Miami, fue visto por última vez en un barrio residencial y desde entonces no hay rastro.

Foto de referencia: AFP

Noticias RCN

marzo 26 de 2026
11:36 a. m.
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Una desaparición rodeada de incertidumbre tiene en alerta a autoridades y compañeros de trabajo de una aerolínea internacional.

Un auxiliar de vuelo de 32 años, identificado como Eric Fernando Gutiérrez Molina, desapareció luego de arribar a la ciudad junto a su tripulación.

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Desde entonces, sus movimientos han tenido que ser reconstruidos con información fragmentada y versiones que aumentan la preocupación.

Desapareció azafato extranjero en medio de una escala en Medellín

El trabajador aéreo, residente en Dallas-Fort Worth, llegó a Medellín en la noche del sábado en un vuelo procedente de Miami. El plan era claro: pasar una breve escala y regresar a Estados Unidos en la madrugada del domingo junto con el resto de la tripulación. Sin embargo, nunca llegó al aeropuerto.

De acuerdo con la información conocida, el último rastro confirmado de Molina se ubica en el barrio La América de Medellín durante la madrugada del domingo. Se trata de una zona principalmente residencial, lo que ha llamado la atención de los investigadores.

A partir de ese momento, su paradero se vuelve incierto.

¿Qué es lo último que se sabe del auxiliar de vuelo desaparecido en Medellín?

El caso tomó un giro aún más inquietante tras el testimonio de un amigo cercano, quien aseguró que el auxiliar de vuelo habría salido de fiesta durante la noche. Según esa versión, posteriormente fue encontrado desorientado y trasladado a un centro médico.

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Sin embargo, lo último que se conoce directamente de Molina es un mensaje enviado en las primeras horas del día, en el que compartió su ubicación en un alojamiento tipo Airbnb en el barrio El Poblado, a varios kilómetros del aeropuerto internacional José María Córdova.

Después de ese mensaje, no hubo más comunicación.

Ante la falta de respuestas, compañeros de trabajo y allegados activaron alertas tanto en Estados Unidos como en Colombia, reportando su desaparición y solicitando apoyo urgente de las autoridades.

American Airlines se pronunció por la misteriosa desaparición de un auxiliar de vuelo en Medellín

La aerolínea para la que trabaja informó que está colaborando activamente con las autoridades locales y brindando acompañamiento a la familia del trabajador en medio de la incertidumbre.

Mientras tanto, el caso sigue abierto y bajo investigación. Las autoridades intentan reconstruir los últimos movimientos del auxiliar de vuelo, en medio de un rompecabezas de versiones

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