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Alcancía digital con rentabilidad del 10.5% ¿Cómo funciona?

¿Buscas hacer crecer tu dinero sin esfuerzo? La billetera digital dale!, respaldada por Grupo Aval, revoluciona el ahorro en Colombia.

Baja de Tasas de Lulo Bank
Foto: Freepik

Rafael Navas

mayo 24 de 2026
04:04 p. m.
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Su nueva alcancía digital ofrece una atractiva rentabilidad del 10.5% E.A., permitiéndote ganar intereses diarios desde tan solo $1.000 pesos. Descubre cómo esta herramienta financiera te ayuda a organizar tus finanzas y alcanzar tus metas rápidamente.

¿Cómo funciona la nueva alcancía digital de dale!?

En un ecosistema financiero donde las billeteras móviles se han vuelto indispensables para el día a día, la plataforma dale! ha decidido dar un paso más allá de las transferencias y los pagos. La reciente incorporación de su alcancía digital está diseñada para que colombianos y extranjeros residentes en el país puedan separar su dinero de manera inteligente, estableciendo objetivos personales claros sin comprometer la liquidez de sus recursos.

Esta funcionalidad permite a los usuarios organizar sus finanzas directamente desde su teléfono celular. Ya sea para planear unas vacaciones, crear un fondo de emergencias o simplemente evitar gastar el dinero de la quincena, la herramienta de Grupo Aval ofrece una interfaz intuitiva y amigable que convierte el ahorro en un hábito cotidiano y accesible para todos.

Beneficios de ahorrar dinero con el 10.5% de rentabilidad diaria

El principal atractivo de esta nueva herramienta es, sin duda, su tasa de interés. La alcancía digital de dale! genera una rentabilidad del 10.5% efectivo anual (E.A.) sobre los nuevos depósitos. Esto significa que el dinero no solo está seguro, sino que además está trabajando activamente para el usuario, ganando intereses diarios.

A diferencia de los métodos de ahorro tradicionales que exigen altos montos de apertura, en esta plataforma el usuario puede empezar a ver crecer su capital desde tan solo $1.000 pesos. Esta democratización del ahorro permite que cualquier persona, sin importar su nivel de ingresos, pueda proteger su dinero contra la inflación y obtener ganancias constantes sin plazos forzosos ni penalidades por retiro.

El reto del ahorro en Colombia: menos del 40% usa métodos formales

A pesar del auge tecnológico, las cifras sobre educación económica en el país siguen siendo un desafío. Actualmente, menos del 40% de los colombianos ahorra a través de mecanismos formales. Muchos ciudadanos todavía prefieren guardar el efectivo en casa, perdiendo la oportunidad de generar rendimientos y exponiéndose a riesgos de seguridad.

Es en este contexto donde el ahorro digital se consolida como una poderosa herramienta de inclusión financiera.

Durante muchos años, el ahorro fue percibido como algo lejano o complejo para millones de colombianos. En dale! queremos demostrar que ahorrar también puede empezar desde el celular, con montos pequeños y de manera sencilla

Afirmó José Manuel Ayerbe Osorio, CEO de dale!.

Además, el directivo fue enfático en la evolución del sector: “El reto ya no es solo bancarizar. Ahora el reto es ayudar a los colombianos a ahorrar”.

Cortesía: dale!
Cortesía: dale!

Pasos para abrir tu cuenta en dale! y empezar a ganar intereses

Comenzar a disfrutar de estos beneficios es un proceso rápido y 100% digital, optimizado para que cualquier persona pueda hacerlo en cuestión de minutos. Si deseas empezar a generar ingresos pasivos con tu dinero, solo debes seguir estos pasos:

  1. Descarga la aplicación: Busca "dale! Colombia" en la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil (iOS o Android).
  2. Completa el registro: Ingresa tus datos personales básicos para crear y validar tu cuenta de forma segura.
  3. Crea tu alcancía: Dirígete a la sección de ahorro dentro de la app y configura tu nueva alcancía digital asignándole un nombre o meta.
  4. Transfiere fondos: Deposita desde $1.000 pesos a través de PSE u otros métodos habilitados.
  5. Gana intereses: Observa cómo tu saldo aumenta diariamente gracias a la rentabilidad del 10.5% E.A.

Con soluciones como esta, el camino hacia la libertad financiera en Colombia se vuelve cada vez más inclusivo, digital y rentable.

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