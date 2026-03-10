Dólar en Colombia bajó con fuerza hoy: así cerró la jornada del 10 de marzo

El precio del dólar en Colombia volvió a registrar movimientos durante la jornada de este martes 10 de marzo de 2026.

La divisa estadounidense cerró el día con una tendencia a la baja frente al peso colombiano, reflejando una jornada marcada por la volatilidad en el mercado cambiario y el comportamiento de las transacciones internacionales.

De acuerdo con datos del mercado, el dólar finalizó la jornada en $3.710,78, lo que significó una caída de $34,06 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), certificada para este martes en $3.744,84.

Así cerró el precio del dólar en Colombia hoy 10 de marzo

Durante la jornada cambiaria, la moneda estadounidense registró variaciones importantes en el mercado. El precio mínimo alcanzado fue de $3.692,10, mientras que el valor máximo llegó a $3.750.

En total se realizaron 2.052 transacciones, que representaron movimientos por aproximadamente US$1.573 millones, lo que muestra una jornada activa en el mercado de divisas colombiano.

El resultado final también representó una caída importante frente al cierre anterior. En comparación con el día previo, el dólar bajó $50,71, lo que equivale a una disminución del 1,34 %.

Con este comportamiento, la divisa alcanzó su nivel más bajo en más de una semana, específicamente desde el 26 de febrero de 2026, lo que llamó la atención de analistas y actores del mercado financiero.

Comparación del dólar frente a otras fechas clave

Si se analiza el comportamiento del dólar en distintos periodos, el panorama muestra varios contrastes.

Frente al mismo día de la semana pasada, el precio de la moneda estadounidense disminuyó un 0,63 %, lo que equivale a $23,89 menos.

Sin embargo, al comparar con el mismo día del mes anterior, el dólar subió un 2,54 %, es decir, cerca de $92,94 por encima de ese registro.

Por otro lado, frente al inicio del año 2026, la divisa presenta una leve reducción de $12,24, equivalente a un 0,33 %.

La caída más marcada se observa al comparar con el mismo día de 2025. En ese caso, el dólar ha bajado un 9,04 %, lo que representa aproximadamente $371,96 menos frente a ese periodo.