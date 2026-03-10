CANAL RCN
Economía

Dólar en Colombia bajó con fuerza hoy: así cerró la jornada del 10 de marzo

Precio del dólar en Colombia hoy martes 10 de marzo de 2026: así cerró la divisa frente al peso colombiano tras registrar una fuerte caída durante la jornada cambiaria.

Dólar en Colombia bajó con fuerza hoy: así cerró la jornada del 10 de marzo
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 10 de 2026
02:37 p. m.
El precio del dólar en Colombia volvió a registrar movimientos durante la jornada de este martes 10 de marzo de 2026.

¡Interesante e inesperado movimiento en el precio del dólar en Colombia hoy 10 de marzo de 2026! Así se cotizó
¡Interesante e inesperado movimiento en el precio del dólar en Colombia hoy 10 de marzo de 2026! Así se cotizó

La divisa estadounidense cerró el día con una tendencia a la baja frente al peso colombiano, reflejando una jornada marcada por la volatilidad en el mercado cambiario y el comportamiento de las transacciones internacionales.

De acuerdo con datos del mercado, el dólar finalizó la jornada en $3.710,78, lo que significó una caída de $34,06 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), certificada para este martes en $3.744,84.

Así cerró el precio del dólar en Colombia hoy 10 de marzo

Durante la jornada cambiaria, la moneda estadounidense registró variaciones importantes en el mercado. El precio mínimo alcanzado fue de $3.692,10, mientras que el valor máximo llegó a $3.750.

Dólar en Colombia sorprende al cierre: fuerte caída frente a la TRM este 9 de marzo
Dólar en Colombia sorprende al cierre: fuerte caída frente a la TRM este 9 de marzo

En total se realizaron 2.052 transacciones, que representaron movimientos por aproximadamente US$1.573 millones, lo que muestra una jornada activa en el mercado de divisas colombiano.

El resultado final también representó una caída importante frente al cierre anterior. En comparación con el día previo, el dólar bajó $50,71, lo que equivale a una disminución del 1,34 %.

Con este comportamiento, la divisa alcanzó su nivel más bajo en más de una semana, específicamente desde el 26 de febrero de 2026, lo que llamó la atención de analistas y actores del mercado financiero.

Comparación del dólar frente a otras fechas clave

Si se analiza el comportamiento del dólar en distintos periodos, el panorama muestra varios contrastes.

Frente al mismo día de la semana pasada, el precio de la moneda estadounidense disminuyó un 0,63 %, lo que equivale a $23,89 menos.

Se sigue moviendo el precio del dólar en Colombia: así se cotizó hoy 9 de marzo de 2026
Se sigue moviendo el precio del dólar en Colombia: así se cotizó hoy 9 de marzo de 2026

Sin embargo, al comparar con el mismo día del mes anterior, el dólar subió un 2,54 %, es decir, cerca de $92,94 por encima de ese registro.

Por otro lado, frente al inicio del año 2026, la divisa presenta una leve reducción de $12,24, equivalente a un 0,33 %.

La caída más marcada se observa al comparar con el mismo día de 2025. En ese caso, el dólar ha bajado un 9,04 %, lo que representa aproximadamente $371,96 menos frente a ese periodo.

