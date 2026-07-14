Reconocida marca de autos cerrará 4 plantas y despedirá a 100.000 empleados por esta razón

La industria automotriz europea se enfrenta a uno de los mayores puntos de inflexión de su historia reciente. En un movimiento sin precedentes que ha encendido todas las alarmas en el sector, Volkswagen planea cerrar cuatro de sus plantas en Alemania y recortar hasta 100.000 puestos de trabajo a nivel global.

Este drástico plan de reestructuración responde a una profunda crisis industrial marcada por la baja demanda de vehículos eléctricos, los elevados costos de producción en su país de origen y la feroz competencia proveniente del mercado asiático.

La razón por la que esta marca cerrará sus plantas y despedirá a empleados

La decisión del gigante automotriz alemán pone fin a una era de estabilidad laboral y estabilidad de manufactura en Europa. Estos son los puntos clave del anuncio:

Por primera vez en sus décadas de historia, el fabricante prescindirá de hasta cuatro de sus plantas principales en territorio alemán para reducir costos operativos fijos.

El recorte de personal proyectado asciende a 100.000 trabajadores en todo el mundo, afectando tanto al personal de producción como a las áreas administrativas y de desarrollo.

La medida implica la ruptura definitiva de los acuerdos de seguridad laboral que protegían a los empleados alemanes de despidos forzosos desde hace más de tres décadas.

La transición hacia el coche eléctrico no está ocurriendo al ritmo que las marcas tradicionales necesitaban para rentabilizar sus millonarias inversiones, lo que está obligando a tomar medidas de choque extremas para mantener la competitividad.

A pesar de las regulaciones europeas encaminadas a la electrificación total, las ventas de vehículos eléctricos de la firma no han alcanzado los volúmenes proyectados, dejando líneas de producción enteras infrautilizadas.

La crisis energética y los altos costos de producción en Alemania han restado rentabilidad al ensamblaje local, empujando a la dirección a buscar una reducción drástica de la estructura manufacturera en su propio hogar.