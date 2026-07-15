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¡Relevante precio del dólar en Colombia! Así abrió hoy 15 de julio de 2026

Descubra cómo abrió exactamente el precio del dólar en Colombia hoy 15 de julio de 2026.

Foto: diseñado por Gemini.

Nicolás Forero

julio 15 de 2026
08:26 a. m.
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El dólar en Colombia, según la gráfica del Banco de la República, abrió este 15 de julio de 2026 en 3.246,00 pesos.

Entre tanto, la Tasa Representativa del Mercado alcanzó los 3.252,11 pesos y subió 3.23 pesos respecto a la jornada anterior (14 de julio de 2026).

Precio del dólar en Colombia hoy 15 de julio de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado de este 15 de julio de 2026 registró 83.39 pesos menos que el miércoles de la semana pasada (8 de julio de 2026).

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Analizando la TRM de hace exactamente un mes (15 de junio de 2026), el descenso fue de 223.61 pesos y el 6.43 %.

Los indicadores comparados con los de hace un año consolidan una tendencia a la baja, mostrando una reducción de 759.68 pesos, que equivalen al 13.44 %.

Por otra parte, realizando el comparativo con la TRM registrada en el inicio del 2026, hubo una disminución de 504.97 pesos, que representan el 13.44 %.

¿Cómo se están vendiendo y comprando los dólares en las casas de cambio?

De acuerdo con lo que han identificado los expertos, en promedio, estas son las tarifas que han estipulado las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín para este 15 de julio de 2026:

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  • Bogotá: 3.380 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.450 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.350 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.600 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.430 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.560 pesos para que los vendan.
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