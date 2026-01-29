Dos poderosas empresas anunciaron despidos masivos que afectarán a 40.000 empleados

Durante los últimos días, los gigantes Amazon y UPS han anunciado una serie de recortes masivos de personal este enero de 2026. Las medidas, que suman más de 46,000 puestos afectados, responden a una combinación de factores: una estrategia agresiva hacia la automatización, la reducción de la burocracia corporativa y señales evidentes de un enfriamiento en el consumo estadounidense.

Amazon ha confirmado una nueva ola de despidos que afectará a 16,000 empleados a nivel global, centrándose principalmente en sus roles corporativos y administrativos. Este recorte se suma a los 14,000 ejecutados a finales de 2025, marcando uno de los periodos de reestructuración más profundos en la historia de la compañía de Seattle.

Las razones por las que están despidiendo a miles de empleados

El CEO de la empresa, Andy Jassy, ha defendido estos ajustes no como una medida de pánico financiero, sino como una corrección cultural. Según Jassy, la empresa busca "eliminar capas" de gestión intermedia para agilizar la toma de decisiones.

Sin embargo, analistas del sector coinciden en que la sombra de la Inteligencia Artificial es alargada: Amazon está redirigiendo miles de millones de dólares de su nómina humana hacia infraestructura tecnológica, buscando que la IA asuma tareas de gestión que antes requerían supervisión manual.

Por su parte, UPS (United Parcel Service) ha sacudido el sector logístico al anunciar la eliminación de hasta 30,000 puestos de trabajo para el cierre de 2026. A diferencia de Amazon, el gigante de la paquetería está ejecutando un divorcio estratégico: la empresa está reduciendo drásticamente su dependencia de los envíos de Amazon, los cuales considera de "bajo margen" y poco rentables.

Carol Tomé, CEO de UPS, explicó que la compañía se encuentra en la fase final de un plan para reducir el volumen de paquetes de Amazon en un millón de piezas por día. "Estamos reconfigurando nuestra red para enfocarnos en segmentos de alta rentabilidad, como el sector salud y las pequeñas empresas", señaló Tomé.

Además de los recortes, UPS cerrará 24 instalaciones físicas, apostando por centros de clasificación altamente automatizados que requieren una fracción del personal tradicional.