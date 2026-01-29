CANAL RCN
Economía

Dos poderosas empresas anunciaron despidos masivos que afectarán a 40.000 empleados

Todo esto se debe a movimientos estratégicos de dos de las empresas más grandes.

Noticias RCN

enero 29 de 2026
08:06 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante los últimos días, los gigantes Amazon y UPS han anunciado una serie de recortes masivos de personal este enero de 2026. Las medidas, que suman más de 46,000 puestos afectados, responden a una combinación de factores: una estrategia agresiva hacia la automatización, la reducción de la burocracia corporativa y señales evidentes de un enfriamiento en el consumo estadounidense.

Buscan a dos mil colombianos para enseñarles gratis a automatizar tareas con IA en el trabajo
RELACIONADO

Buscan a dos mil colombianos para enseñarles gratis a automatizar tareas con IA en el trabajo

Amazon ha confirmado una nueva ola de despidos que afectará a 16,000 empleados a nivel global, centrándose principalmente en sus roles corporativos y administrativos. Este recorte se suma a los 14,000 ejecutados a finales de 2025, marcando uno de los periodos de reestructuración más profundos en la historia de la compañía de Seattle.

Las razones por las que están despidiendo a miles de empleados

El CEO de la empresa, Andy Jassy, ha defendido estos ajustes no como una medida de pánico financiero, sino como una corrección cultural. Según Jassy, la empresa busca "eliminar capas" de gestión intermedia para agilizar la toma de decisiones.

Sin embargo, analistas del sector coinciden en que la sombra de la Inteligencia Artificial es alargada: Amazon está redirigiendo miles de millones de dólares de su nómina humana hacia infraestructura tecnológica, buscando que la IA asuma tareas de gestión que antes requerían supervisión manual.

Por su parte, UPS (United Parcel Service) ha sacudido el sector logístico al anunciar la eliminación de hasta 30,000 puestos de trabajo para el cierre de 2026. A diferencia de Amazon, el gigante de la paquetería está ejecutando un divorcio estratégico: la empresa está reduciendo drásticamente su dependencia de los envíos de Amazon, los cuales considera de "bajo margen" y poco rentables.

Carol Tomé, CEO de UPS, explicó que la compañía se encuentra en la fase final de un plan para reducir el volumen de paquetes de Amazon en un millón de piezas por día. "Estamos reconfigurando nuestra red para enfocarnos en segmentos de alta rentabilidad, como el sector salud y las pequeñas empresas", señaló Tomé.

Además de los recortes, UPS cerrará 24 instalaciones físicas, apostando por centros de clasificación altamente automatizados que requieren una fracción del personal tradicional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Secretaria de Movilidad

Tarifa de taxis subirá en Bogotá: así quedará la carrera mínima y otros servicios

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 28 de enero de 2026

Cesantías

¿Cuánto pagan de intereses de cesantías en 2026? Así puede calcular el valor

Otras Noticias

Valle del Cauca

Se acaban las largas caminatas de miles de estudiantes en Tuluá: tendrán ruta para ir al colegio

Una importante inversión permite que los jóvenes puedan ir al colegio sin la necesidad de tomar retadores recorridos.

Liga BetPlay

Millonarios no sale del fondo: así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I

Millonarios es último de la tabla de posiciones con cero puntos sumados en tres jornadas. Repase la general de la Liga BetPlay 2026-I.

Estados Unidos

Revelan delicado estado de salud del niño ecuatoriano de cinco años detenido en Estados Unidos

Artistas

Reconocido cantante se quedó sin frenos en plena vía y sufrió accidente

Animales

Claves para mantener la salud de las mascotas por medio de su alimentación