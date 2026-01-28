Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 28 de enero de 2026

Este miércoles 28 de enero de 2025 miles de colombianos estuvieron pendientes de los resultados de las tradicionales loterías de Manizales, Valle y Meta, que una vez más pusieron en juego importantes premios.

RELACIONADO Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 27 de enero de 2026

Como es usual a mitad de semana, los apostadores revisaron sus números con la ilusión de llevarse los premios mayores o alguno de los múltiples secundarios.

Resultados de la Lotería de Manizales del 28 de enero

La Lotería de Manizales abrió la jornada de sorteos de este miércoles con su tradicional juego nocturno. El número ganador del premio mayor fue X de la serie X, premiando a quienes acertaron esta combinación.

Además del premio mayor, la Lotería de Manizales entregó una serie de premios secundarios y menores que también benefician a varios apostadores en todo el país.

Este sorteo nocturno es uno de los más esperados, ya que ofrece una amplia variedad de premios y es seguido por miles de personas cada semana. Los resultados completos, incluidos los premios adicionales, están disponibles para consulta en los canales oficiales de la lotería.

Resultados de la Lotería del Valle y Meta del 28 de enero

Continuando con la ronda de sorteos, la Lotería del Valle también celebró su sorteo este miércoles 28 de enero de 2025. El número ganador del premio mayor fue X, acompañado de la serie X.

RELACIONADO Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 15 de enero de 2026

Los apostadores que acertaron esta combinación se llevaron el monto más alto ofrecido en esta jornada, mientras que otros ganadores obtuvieron premios secundarios y menores según las combinaciones acertadas.

Finalmente, la Lotería de Meta cerró la jornada con su propio sorteo. El número ganador del premio mayor en Meta fue X de la serie X, repartiendo emoción entre quienes confiaron sus números a la suerte en este sorteo. Además del premio principal, la lotería también entregó premios adicionales que incrementan las oportunidades de ganancia.

Si resultaste ganador, recuerda verificar tu número en los canales oficiales y reclamar tu premio dentro de los plazos establecidos por cada lotería.