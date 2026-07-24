Aproveche el dólar bajo: Los artículos importados que ahora salen más baratos

El comportamiento de la divisa estadounidense en Colombia ha sorprendido a los mercados locales. Tras ubicarse en niveles históricamente altos en años anteriores, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) ha registrado una marcada tendencia a la baja en 2026, rondando franjas entre los $3.200 y $3.600 pesos.

Esta apreciación del peso colombiano —impulsada por la debilidad global del dólar, ajustes en las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) y el dinamismo en la entrada de divisas— empieza a reflejarse directamente en el bolsillo de los consumidores a través de la reducción en los precios de diversos bienes y servicios importados.

¿Qué productos bajan de precio con un dólar barato?

Aunque el traspaso de la TRM a los precios finales no ocurre de la noche a la mañana —debido a las reservas de inventario adquiridas con tasas de cambio anteriores—, los sectores que dependen de insumos o bienes finales traídos del exterior son los primeros en ajustar sus tarifas a la baja:

Tecnología y electrodomésticos

Es el sector con la respuesta más rápida. Teléfonos inteligentes, computadores portátiles, televisores y consolas de videojuegos registran reducciones de precio o promociones más agresivas, ya que el 90% de estos dispositivos es importado directamente en dólares.

Vehículos y repuestos

Tanto los automóviles importados (de marcas americanas, europeas y asiáticas) como las autopartes, llantas y repuestos de mantenimiento experimentan alivios en sus costos de nacionalización, lo que permite a las vitrinas automotrices ofrecer descuentos e incentivos comerciales.

Tiquetes aéreos internacionales y viajes

El costo de los pasajes de avión hacia destinos fuera de Colombia, así como las reservas hoteleras y servicios de alquiler cancelados en dólares, se abaratan de forma inmediata al hacer la conversión a pesos colombianos.

Alimentos importados e insumos agrícolas

Productos de consumo directo como licores, enlatados, cereales y lácteos importados se benefician del ajuste. Además, la importación de fertilizantes y maquinaria agrícola a menor precio contribuye a mitigar las presiones inflacionarias en la producción de alimentos locales.

Vestuario y calzado de marcas internacionales

Las cadenas de moda rápida y tiendas de vestuario que importan sus colecciones reducen sus costos de logística y compra, trasladando márgenes más competitivos al consumidor final.