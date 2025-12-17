Apertura del mercado del aguardiente impulsa conciertos y dinamiza la productividad cultural en Colombia

La decisión de la Corte Constitucional de eliminar las restricciones departamentales de la ley antimonopolio de licores no solo reconfiguró el mercado del aguardiente en Colombia, sino que abrió un nuevo escenario de impacto económico alrededor del entretenimiento, los conciertos y la industria cultural, sectores que vienen ganando peso en la productividad del país.

Con la libre competencia habilitada en todos los departamentos, 2026 se perfila como un año clave para el aguardiente, una categoría que históricamente ha sido una de las principales fuentes de recaudo regional y que ahora amplía su presencia territorial y comercial. La apertura permitirá que marcas consolidadas y nuevos jugadores disputen mercados que antes estaban cerrados, lo que se traduce en mayor inversión, activaciones comerciales y presencia en eventos masivos.

Gabriel Hoyos Vásquez, gerente general de Sulicor sas, comercializador oficial en Bogotá y Cundinamarca de la Fábrica de Licores de Antioquia, explicó que este nuevo escenario impulsa la innovación y fortalece el vínculo entre la industria de licores y los grandes eventos. “Se abrió la libre competencia, que es lo mejor que puede recibir un consumidor y, de paso, la categoría. La competencia fomenta creatividad, innovación y hace que el segmento crezca”, afirmó.

Los conciertos, claves en la estrategia

Uno de los frentes estratégicos más visibles es el patrocinio de conciertos y espectáculos. Para la compañía, estos espacios se han convertido en una plataforma clave de conexión con los consumidores y de dinamización económica. “Aguardiente Antioqueño es patrocinador de los momentos especiales. Nosotros vendemos felicidad y entendemos que el nuevo ATL para este tipo de productos es estar en los momentos donde se crean experiencias”, señaló Hoyos.

El ejecutivo destacó que la presencia en conciertos, festivales y fechas de alto consumo tiene un efecto multiplicador en la economía nocturna, el comercio y el empleo asociado a la cultura. “Tenemos que estar a la vanguardia de lo que es la música y los eventos en Bogotá. No solo nos interesa estar en medios tradicionales, sino antes, durante y después de cada evento, en los momentos de consumo”, agregó.

El impulso de diciembre en el consumo

De cara al cierre del año, la compañía ha reforzado su operación logística para atender temporadas clave como Halloween y diciembre, cuando se concentra una parte significativa del consumo. “Es el momento más importante en las discotecas. En diciembre, velitas, el 24 y el 31 son fechas muy importantes donde intentamos llegar de la mejor forma a cada lugar donde se pueda conseguir el producto”, afirmó.

Hoyos también subrayó que el crecimiento del aguardiente tiene un impacto directo en las finanzas públicas regionales. “El aguardiente es la categoría que más recursos aporta a los departamentos. Es el impuesto más eficiente que tienen actualmente y sirve para educación, salud y recreación”, sostuvo.

Con la apertura total del mercado, mayores inversiones en mercadeo, innovación en producto y una fuerte apuesta por conciertos y eventos, el sector proyecta que 2026 será “el año más importante del aguardiente en Colombia”, con un crecimiento de doble dígito que también impulsará la economía cultural del país.