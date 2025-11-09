Mucho ojo: la peligrosa aplicación que suplanta a Nequi con comprobantes de pago falsos

El crecimiento del uso de las billeteras digitales en Colombia, se enfrenta a una preocupante alza en los intentos de fraude y estafas a través de estas plataformas. Cifras recientes revelan un panorama de riesgo que exige a los usuarios y a las autoridades extremar la vigilancia para proteger el dinero y los datos personales.

Uno de los métodos que ha cobrado fuerza es el uso de códigos QR falsos, o comprobantes de pagos fraudulentos. Por un lado, los criminales los instalan en establecimientos comerciales o los envían a través de aplicaciones de mensajería, de manera que el dinero que la víctima cree estar transfiriendo al negocio, en realidad va a parar a las cuentas de los delincuentes.

No obstante, también se ha conocido la existencia de aplicaciones que han suplantado la entidad de billeteras como Nequi, donde simula la interfaz de esta y permite generar comprobantes de pago falsos que, a simple vista, parecen auténticos.

Esta es la falsa aplicación que está suplantando a Nequi

Se trata de una app con el nombre de NequiDz V2, la cual no tiene ninguna autorización por parte de la entidad oficial Nequi, ni tampoco de Bancolombia.

Esta fraudulenta app se promociona como una herramienta para “crear comprobantes de pago personalizados”. Su interfaz simula los colores y herramientas que ofrece la app original de Nequi.

El estafador llega a un negocio y simula que va a pagar con Nequi. Utiliza la aplicación falsa NequiDz V2 e ingresa los datos de la transacción (monto, nombre del destinatario, fecha y hora).

Allí, la aplicación genera un pantallazo idéntico a un comprobante de pago legítimo, con los colores, tipografía e incluso un código QR que parece funcional, pero no está vinculado a ninguna transacción real.

El estafador le muestra el "comprobante" al comerciante. En muchos casos, los delincuentes incluso envían mensajes de texto falsos que imitan las notificaciones de Nequi para reforzar el engaño.

El comerciante, confiado en la captura de pantalla, entrega el producto o servicio sin verificar si el dinero realmente llegó a su cuenta.

Esta modalidad de estafa se ha proliferado porque los delincuentes se aprovechan de que no todos los usuarios, especialmente en entornos de comercio informal, verifican en la aplicación oficial si la transacción ha sido exitosa.

La aplicación falsa, que circula en tiendas no oficiales y a través de redes sociales, ha causado pérdidas económicas a muchos pequeños negocios en Colombia.

Para combatir este tipo de fraude, Nequi ha implementado herramientas de seguridad, como el código QR verificador, para que los usuarios puedan confirmar la autenticidad de los pagos en la aplicación oficial. Las autoridades también han hecho un llamado a la ciudadanía a no confiar en capturas de pantalla y a verificar siempre el saldo de sus cuentas antes de entregar un producto o servicio.