CANAL RCN
Economía

Nequi regala plata en septiembre: así funciona la campaña “Pasa la voz y gana lucas"

Nequi lanzó la campaña “Pasa la voz y gana lucas”, una oportunidad para que sus usuarios reciban plata en septiembre refiriendo amigos.

Foto: Nequi

Noticias RCN

septiembre 06 de 2025
11:52 a. m.
La plataforma digital Nequi lanzó una campaña innovadora para premiar a sus usuarios fieles. Bajo el nombre “Pasa la voz y gana lucas”, la aplicación ofrece dinero extra a quienes refieran amigos que reciban su primera remesa o traigan plata desde PayPal o Payoneer.

¿Cómo funciona la campaña de Nequi?

Participar es muy sencillo. Los usuarios de Nequi recibirán un código único de referido en su aplicación, el cual deben compartir con amigos que nunca hayan usado la plataforma para recibir remesas o transferencias desde PayPal o Payoneer.

Cuando el referido complete la operación e ingrese el código en el formulario que aparece en su centro de notificaciones, automáticamente se activará el incentivo.

Así son los premios:

  • $15.000 por cada amigo que reciba su primera remesa (con hasta 5.500 premios disponibles).
  • $10.000 por cada amigo que traiga plata desde PayPal o Payoneer por primera vez (con 4.000 premios disponibles).
La campaña estará vigente del 5 de septiembre al 2 de octubre de 2025, y los abonos aparecerán en la app con el mensaje “Ganaste por referir” en un plazo máximo de 30 días después de finalizada.

Entre más refieras, más ganas

Una de las ventajas de esta estrategia es que los usuarios pueden invitar a más de un amigo cada semana, multiplicando sus oportunidades de ganar.

Eso sí, los incentivos se entregarán a los primeros que cumplan las condiciones en cada semana: 1.375 en la categoría de remesas y 1.000 en la de PayPal/Payoneer.

Así, Nequi refuerza su compromiso de innovar y de brindar beneficios prácticos para que los usuarios puedan ganar lucas mientras ayudan a crecer a su comunidad.

