Parejas podrían unir aportes para lograr la pensión por vejez en Colombia: esto dice la reforma pensional

El nuevo Sistema de Protección Social Integral para la Vejez en Colombia, prevista inicialmente para el 1 de julio de 2025, ha dado a conocer un nuevo beneficio para los colombianos.

Este, permite a parejas sumar sus semanas de cotización para alcanzar la pensión de vejez, se presenta como una solución crucial para miles de colombianos que, de manera individual, no logran cumplir con los requisitos mínimos de semanas para pensionarse.

No obstante, su aplicación definitiva está a la expectativa de una revisión fundamental por parte de la Corte Constitucional, que ha ordenado la repetición de parte de su trámite legislativo, generando incertidumbre sobre su fecha de inicio.

Así funcionará la pensión familiar, punto que introduce la reforma pensional

La pensión familiar no es un concepto totalmente nuevo en el ordenamiento jurídico colombiano, pues ya existía en la Ley 1580 de 2012, pero la Ley 2381 de 2024 (Reforma Pensional) buscaba robustecer y reafirmar esta figura dentro del nuevo esquema del sistema de pilares.

En esencia, este mecanismo está diseñado para cónyuges o compañeros permanentes que, habiendo cumplido la edad mínima de pensión (62 años para hombres, 57 años para mujeres en el régimen actual o 65 y 60 años en el nuevo, dependiendo de la interpretación de la ley y el pilar), no alcanzan a cotizar el número de semanas requeridas de forma separada.

El centro de la pensión familiar reside en la posibilidad de acumular las semanas cotizadas por ambos miembros de la pareja en el componente de Prima Media (Colpensiones). Bajo la propuesta de la ley en revisión, la suma de las semanas de la pareja debe alcanzar, al menos, las 1.300 semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones para obtener el reconocimiento de una pensión integral de vejez.

¿Qué requisitos se deben reunir para conseguir esta?

Para acceder a este beneficio, las parejas deben cumplir con una serie de requisitos esenciales, muchos de los cuales buscan acreditar la solidez y permanencia del vínculo. Entre ellos, se destaca la necesidad de demostrar una relación conyugal o una convivencia mínima de cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud.

Otro aspecto fundamental es que, si bien la pensión se reconoce por los aportes sumados de ambos, solo uno de los miembros actuará como titular principal de la mesada, que no podrá superar un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV). En el régimen de prima media, el titular sería quien haya cotizado el mayor número de semanas.

Además, la pareja debe estar afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud. Un punto crucial a considerar es que esta pensión solo podrá reconocerse una vez por cada cónyuge o compañero permanente a lo largo de su vida, y es incompatible con otras pensiones o beneficios económicos estatales similares.