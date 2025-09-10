CANAL RCN
Economía

Cotización por días: El nuevo plan para que los que ganan menos del mínimo tengan pensión y salud

En lugar de cotizar sobre la base de un salario mínimo mensual, el pago se hace según el tiempo que la persona trabaja en el mes, usando unas bases mínimas por semanas.

FOTO: Freepik

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
04:54 p. m.
Son millones de colombianos los que experimentarán una transformación significativa con la entrada en vigencia del nuevo esquema de cotización flexible a la Seguridad Social dirigido a los trabajadores dependientes con ingresos inferiores a un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV).

Esta medida, impulsada por el Ministerio de Trabajo, busca saldar una deuda histórica con miles de colombianos que laboran por cortos periodos o por horas, garantizándoles acceso a la protección social sin la obligación de cotizar sobre la base de un salario completo.

Durante años, uno de los mayores obstáculos para la formalización ha sido la rigidez del sistema de cotizaciones. La ley exigía que la Base de Cotización (IBC) para salud y pensión fuera, como mínimo, un SMMLV, sin importar si el trabajador solo laboraba una semana o ganaba una fracción de ese monto.

En ese sentido, se exigía el pago de ambas partes. El trabajador debía asumir un aporte desproporcionado respecto a su ingreso real, o, simplemente, quedaba por fuera del sistema formal de pensión y riesgos laborales, recurriendo únicamente al régimen subsidiado de salud. Por su parte, el empleador tenía un desincentivo a formalizar contratos de medio tiempo o por días, optando muchas veces por la informalidad para evitar pagar la carga social completa.

¿Cómo es el nuevo esquema de pagos flexibles?

El nuevo esquema de pagos flexibles es, en esencia, una cotización 'a la carta' o proporcional, diseñada para romper esa barrera. Ahora, la obligación de cotizar se ajusta a la cantidad de semanas trabajadas en el mes, haciendo el aporte más equitativo y asequible.

El punto central de esta normativa recala en reemplazar la base mensual fija por una base mínima semanal. El sistema opera de la siguiente manera, basándose en el tiempo efectivo de trabajo.

  • Entre 1 y 7 días: 1 Cotización mínima semanal.
  • Entre 8 y 14 días: 2 Cotizaciones mínimas semanales.
  • Entre 15 y 21 días: 3 Cotizaciones mínimas semanales.
  • Más de 21 días: 4 Cotizaciones mínimas semanales (Equivalente a 1 SMMLV).
Lo anterior significa que si un trabajador solo presta sus servicios por una semana, su empleador y él solo harán el aporte correspondiente a una cuarta parte de la cotización total del SMMLV, repartiendo los porcentajes de leyes (empleador: mayor porcentaje; trabajador: menor porcentaje).

Es vital aclarar que este mecanismo está diseñado exclusivamente para trabajadores dependientes con un contrato de trabajo (ya sea verbal o escrito) y que su remuneración efectiva sea inferior a un SMMLV. Además, el trabajador debe estar afiliado al Régimen Subsidiado de Salud (SISBÉN) o ser beneficiario del Régimen Contributivo.

