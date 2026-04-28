Piden aranceles para ropa y otros artículos importados por medio de plataformas como Shein y Temu

La industria textil colombiana encendió las alarmas frente al crecimiento del comercio electrónico. Según la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, cada día ingresan al país cerca de 650 toneladas de productos comercializados en plataformas como Shein, Temu y AliExpress sin el pago de aranceles, lo que según ellos genera un caso de "competencia desigual".

Ante esta situación, el gremio propuso la implementación de un arancel del 40% y la aplicación de un IVA del 19% a los productos que ingresan bajo el régimen de minimis, un mecanismo que permite la importación de mercancías sin gravámenes.

Se está convirtiendo en un tsunami silencioso que está arrasando con el sistema moda nacional. Una blusa en Shein vale $10.000, aquí no vale ni la tela eso, porque son negocios que están impulsados por el gobierno chino.

¿Por qué la industria textil pide aranceles a Shein y Temu?

Guillermo Criado, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, señaló que el problema radica en una “paradoja absurda”: mientras las empresas locales deben cumplir con obligaciones tributarias como IVA, ICA e impuesto de renta, además de aportes a seguridad social y normativas laborales, las plataformas extranjeras ingresan productos sin estas cargas.

El dirigente gremial advirtió que esta situación está afectando a más de 142.000 compañías, incluyendo talleres, diseñadores, emprendedores y comercios minoristas. Según su análisis, esta dinámica ha generado un fenómeno que calificó como “contrabando hormiga”, debilitando progresivamente la producción nacional.

¿Qué impacto tiene el régimen minimis en Colombia?

Carlos Güisa, gerente de análisis económico de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, confirmó a La República que se han identificado prácticas que sobreexplotan la figura de minimis. Entre ellas, la fragmentación de envíos comerciales y la triangulación de mercancías desde países con acuerdos comerciales, con el objetivo de evitar el pago de impuestos como el IVA.

Este contexto ha generado, según estimaciones del sector, una pérdida fiscal significativa para el país. El Gobierno dejaría de percibir entre $6 y $8 billones anuales por el no cobro de impuestos a estas plataformas, lo que también impacta la sostenibilidad de la economía popular.

El gremio advirtió que, de no tomarse medidas, el país podría enfrentar un escenario de cierre masivo de micro y pequeñas empresas, aumento del desempleo y una mayor dependencia de plataformas internacionales.