Revelan listado de precios de arriendo en propiedades de lujo en Bogotá: millonarias sumas

El número de colombianos que optan por vivir en arriendo ha alcanzado un máximo histórico, consolidando esta modalidad como la principal forma de tenencia de vivienda en el país.

Según datos recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y análisis del sector, aproximadamente el 40,3% de los hogares en Colombia vive en arriendo o subarriendo. Esto se traduce en más de 7,2 millones de familias (o alrededor de 21 millones de personas) que residen en una vivienda alquilada.

Ahora, el mercado de vivienda de lujo en Colombia está alcanzando cifras históricas. Según datos recientes de Fincaraiz, arrendar una propiedad en las principales ciudades del país puede costar más que una cuota de crédito hipotecario de alto valor.

Millonarias cifras de arriendos de lujo en Bogotá

En el segmento premium, los cánones más altos se concentran en las casas de gran formato en Bogotá, con valores que alcanzan los $99 millones mensuales, seguidas por las casas lote de hasta $65 millones, los apartamentos con cánones cercanos a los $60 millones, las casas campestres con valores de $30 millones y los apartaestudios que llegan a $15 millones mensuales.

En la capital, los arriendos más elevados se concentran en zonas como Chapinero (Rosales, El Nogal, Chicó Norte), Usaquén (Santa Bárbara, Country Club, La Carolina), además de sectores como La Cabrera y Seminario, reconocidos por su cercanía a embajadas, colegios internacionales, clubes privados, centros financieros y zonas comerciales de alta gama.

Los inmuebles más demandados en este segmento incluyen casas campestres, penthouses y apartamentos de gran metraje, caracterizados por tener áreas que van hasta los 1.500 m² y ofrecer diseños arquitectónicos modernos, terrazas con vista panorámica, acabados de lujo y múltiples parqueaderos.

Estas propiedades suelen incorporar gimnasios privados, cine en casa, jacuzzi, sauna, salas de reuniones y seguridad 24 horas, lo que refuerza su exclusividad y explica sus altos cánones de arriendo.

Aunque podría pensarse que estas cifras limitan la demanda, el mercado premium está en auge. La combinación de altas tasas de interés y baja oferta de vivienda nueva están impulsando a muchos compradores potenciales a optar por el arriendo.

Tres ciudades con arriendos más costosos