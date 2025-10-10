CANAL RCN
Economía

Revelan sorpresivo listado de las ciudades con los arriendos más caros del país: Bogotá ya no es

Más de siete millones de hogares viven bajo la modalidad del arriendo en el país.

Ciudades más baratas
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
05:04 p. m.
Por primera vez, la ciudad de Medellín se ha consolidado como la ciudad con el índice de precios de arrendamiento más alto de Colombia, superando a Bogotá, que tradicionalmente había liderado este costoso ranking.

Un reciente análisis de la dinámica inmobiliaria, incluido en documentos técnicos del Banco de la República, revela que la capital antioqueña experimentó un crecimiento en el costo del alquiler de vivienda que la sitúa por encima del promedio nacional y, crucialmente, por encima de la capital del país.

El estudio señala que el precio promedio del metro cuadrado para arriendo en Medellín superó al de Bogotá, un cambio significativo que refleja profundas transformaciones económicas y urbanísticas en la "Ciudad de la Eterna Primavera".

Mientras que la capital de la República sigue siendo un mercado de arriendo con una alta demanda y escasez de suelo, el alza en Medellín está impulsada por un fenómeno particular que combina la inversión inmobiliaria agresiva con la creciente llegada de nómadas digitales y extranjeros.

Ciudades con los arriendos más costosos del país

El desplazamiento de Bogotá al segundo lugar en el ranking de los arriendos más costosos no es un hecho aislado, sino la consecuencia de varios factores que han tensionado el mercado de arrendamiento paisa.

El factor más determinante es el atractivo que ha generado Medellín, particularmente el Valle de Aburrá, para el trabajo remoto internacional y el turismo de larga estancia.

El auge de plataformas de alquiler a corto plazo y los proyectos de coliving han diversificado la oferta, pero a la vez han encarecido las zonas mejor dotadas. Comunas como El Poblado, Laureles y el municipio aledaño de Envigado encabezan los mayores incrementos.

A diferencia de Bogotá, que históricamente ha luchado con la congestión urbana y el alto costo del suelo, Medellín también enfrenta una oferta limitada de vivienda nueva en sus zonas centrales.

Aunque Medellín y Bogotá lideran el listado, otras capitales colombianas también mantienen un mercado de arriendo considerablemente costoso, en parte debido a la presión del turismo o la expansión económica.

  • Cartagena: Mantiene precios elevados debido a la intensa actividad turística y el mercado de bienes raíces para no residentes.
  • Barranquilla: Su expansión económica y desarrollo portuario continúan impulsando un alza en el costo de vida.
  • Santa Marta: Similar a Cartagena, la influencia del turismo y la demanda de vivienda en la costa ejercen una presión constante.
