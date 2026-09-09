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Mujer de 22 años fue acusada por la muerte de su hija de seis meses: esto dice la Fiscalía

Según el reporte de Medicina Legal, la menor murió como consecuencia de una neumonía.

Foto: Fiscalía General de la Nación

Noticias RCN

septiembre 09 de 2026
05:36 p. m.
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La Fiscalía General de la Nación informó esta tarde que acusó formalmente a una mujer por la muerte de su hija de seis meses.

La menor falleció luego de presentar, por varios días, signos respiratorios que no habrían sido atendidos de manera pertinente.

Mujer fue acusada por la muerte de su hija

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Según el ente acusador los hechos se registraron el pasado 14 de mayo cuando la pequeña, de tan solo seis meses, empezó a presentar los síntomas en Ibagué, Tolima.

La mujer no acudió a ningún centro asistencial para que su hija recibiera la atención médica necesaria que descartara cualquier complicación de salud.

Con el pasar de los días, el estado de salud de la menor se deterioró y finalmente, gracias a la insistencia de personas cercanas, se presentó en el hospital de El Espinal.

Al parecer, al ingresar al centro médico el 26 de mayo, el personal de salud ordenó su traslado a un centro de mayor complejidad en Ibagué. Esto, luego de percatarse que la bebé presentaba un cuadro complicado por fiebre alta y episodios de convulsión. Desafortunadamente, un día después de su traslado, falleció.

Según el reporte de Medicina Legal, la menor murió como consecuencia de una neumonía que le provocó un "shock séptico".

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Para la Fiscalía, el retraso en recibir la atención médica sería un factor para señalar un presunto incumplimiento del deber de cuidado y protección por parte de la mamá.

“El menoscabo progresivo de la salud de la niña y la ausencia de una atención médica oportuna constituirían elementos que permiten atribuir un presunto incumplimiento del deber de cuidado y protección por parte de la acusada”.

Como resultado, la mujer de 22 años, quien actualmente se encuentra recluida en un establecimiento carcelario, fue acusada formalmente y deberá “comparecer en juicio como posible responsable del delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión en dolo eventual”.

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