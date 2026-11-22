Un importador colombiano puede tener pactada la compra de inventario y aun así verse obligado a aplazar el pago al proveedor. Si planeaba hacerlo desde una cuenta corporativa en Estados Unidos y la apertura sigue pendiente, el registro de su sociedad en ese país apenas resuelve una parte del problema.

La dificultad también alcanza a exportadores que esperan cobrar en dólares y a empresas que necesitan recibir fondos de inversionistas. En cada caso, la demora afecta una operación distinta, desde el pago de un flete hasta el desembolso de una ronda de inversión.

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¿Por qué se demora la apertura de una cuenta en Estados Unidos?

Algunas entidades financieras pueden pedir una oficina en Estados Unidos o solicitar información sobre los directivos y el historial crediticio de la empresa en ese país. Para las compañías que administran su operación desde Colombia u otros mercados de la región, reunir esos requisitos puede prolongar el trámite durante semanas o meses.

“Sin oficinas ni presencia física allá, abrir una cuenta bancaria corporativa tradicional se convierte en una barrera burocrática enorme”, afirmó Juan Pablo Linares, CEO de Blinka, una plataforma de servicios financieros para empresas.

¿Qué cambia una vez que la empresa puede mover los fondos?

Con la cuenta habilitada, la gestión pasa a cómo usar el dinero en distintos mercados. Una empresa puede cobrar en dólares y, al mismo tiempo, necesitar pesos para cubrir la nómina en Colombia u otra moneda para pagar a un proveedor. Los plazos de cada transferencia y el tipo de cambio inciden en cuánto efectivo tiene disponible para cumplir esos compromisos.

Según cifras divulgadas por Blinka, la plataforma superó los US$21 millones en operaciones durante sus primeros meses de actividad. Del volumen reportado por la compañía, el 65 % correspondió a transacciones en Estados Unidos y el 35 % a operaciones internacionales y en otras divisas.