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¿Cómo les irá a los microempresarios si se aprueba la Ley de Rescate Económico? Esto dijo el Gobierno

José Manuel Restrepo, el vicepresidente de Colombia, y Miguel Gómez Martínez, el ministro de Hacienda, explicaron detalles claves.

Noticias RCN

noviembre 02 de 2026
07:10 p. m.
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El pasado 29 de octubre de 2026, el Gobierno Nacional presentó ante el Congreso de la República la nueva reforma tributaria, que fue llamada Ley de Rescate Económico.

Entre los puntos a tener en cuenta, este proyecto propone que alimentos de la canasta familiar tengan un IVA del 19 %.

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Además, a las compras que se realicen en plataformas como Temu o Shein y sean menores a 200 dólares, también se les aplicaría un IVA del 19 %.

Por otra parte, el impuesto de renta para las empresas bajaría de manera gradual hasta llegar al 31 % en el 2028 y los empleadores tendrían que volver a pagar parafiscales.

En medio de esa coyuntura, José Manuel Acevedo, el director de Noticias RCN, y Fernando Quijano, el director de La República, entrevistaron a José Manuel Restrepo, el vicepresidente de Colombia, y Miguel Gómez Martínez, el ministro de Hacienda.

¿Cómo les irá a los microempresarios si se aprueba la Ley de Rescate Económico? Descubra las respuestas de los funcionarios.

Así les irá a los microempresarios con la Ley de Rescate Económico, según el vicepresidente José Manuel Restrepo

De acuerdo con lo que explicó José Manuel Restrepo en el diálogo con José Manuel Acevedo y Fernando Quijano, la Ley de Rescate Económico beneficiará a los microempresarios y emprendedores porque se disminuirá el impuesto de renta.

"A ese microempresario, a ese emprendedor que arranca, a ese independiente que tiene su pequeño negocio, a ellos se les va a disminuir el impuesto de renta corporativo. Va a bajar de lo que hoy en día tenemos a cerca del 31 %, muy rápidamente", detalló el vicepresidente José Manuel Restrepo.

"¿Por qué quisimos hacer eso? Porque sabíamos perfectamente que Colombia tenía hoy la tasa de impuesto al sector productivo más alta, incluso, de los países de la OCDE. Estamos bajándola en beneficio de ellos", añadió.

¿No hay una carga adicional por los parafiscales? Esta fue la respuesta del vicepresidente José Manuel Restrepo

"Ahí hay que tener en cuenta una serie de exenciones que existían dentro del pasado para favorecer la formalización. Pero el propósito es genuino y válido para los de uno o dos salarios mínimos; de ahí para arriba, lo que se dice es que no tiene sentido seguir financiando una exención que en realidad ni siquiera protege la formalización", detalló el vicepresidente José Manuel Restrepo.

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"Por ejemplo, para una persona con 10 salarios mínimos, estar financiándole sus contribuciones al Sena y al Bienestar Familiar no tiene ningún sentido. Eso no ayuda a la formalización", expuso Miguel Gómez Martínez, el ministro de Hacienda.

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