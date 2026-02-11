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¿Cómo funcionará la devolución del IVA para los colombianos con la ley de rescate que propone el Gobierno?

El vicepresidente José Manuel Restrepo defendió la propuesta como una alternativa para proteger la capacidad de compra de los hogares más vulnerables.

Noticias RCN

noviembre 02 de 2026
07:10 p. m.
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El pasado 29 de octubre, el Gobierno Nacional presentó ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el proyecto de Ley de Rescate Económico, radicado por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.

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La iniciativa que busca corregir el desbalance fiscal mediante el aumento del IVA a una serie de alimentos de la canasta familiar sigue generando discusión en la ciudadanía por esta ampliación de la tarifa general del 19%.

Sin embargo, el Gobierno Nacional plantea en su articulado la devolución del IVA del 100% para 19 millones de colombianos y el 50% para 16,5 millones. Durante la entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, y el director de La República, Fernando Quijano, el vicepresidente y el ministro de Hacienda explicaron esta medida.

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Gobierno asegura que la devolución del IVA aumentará el poder adquisitivo

Durante la entrevista, el vicepresidente José Manuel Restrepo defendió la propuesta como una alternativa para enfrentar el déficit fiscal y proteger la capacidad de compra de los hogares más vulnerables. Según explicó, no adoptar medidas de ajuste podría generar un aumento de la inflación y reducir aún más el poder adquisitivo de los colombianos.

Restrepo señaló que la devolución del impuesto permitiría mejorar los ingresos de millones de ciudadanos y afirmó que, en algunos hogares, el beneficio podría alcanzar hasta los 280.000 pesos mensuales.

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“Se les va a devolver el IVA que ya hoy en día están pagando”, sostuvo el vicepresidente, al insistir en que la medida busca compensar a los sectores de menores ingresos frente a los cambios tributarios contemplados en el proyecto.

Sobre el mecanismo para acceder al beneficio, explicó que la devolución se calcularía con base en los pagos realizados y debidamente respaldados con factura electrónica. Sin embargo, indicó que también se establecería un valor mínimo para las familias vulnerables que no puedan demostrar sus compras mediante este sistema.

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De acuerdo con Restrepo, las modificaciones relacionadas con el IVA no comenzarían a aplicarse en 2027, sino en 2028. El Gobierno prevé que el primer giro se realice antes del inicio de ese año, con el propósito de que los hogares reciban los recursos de manera anticipada.

El vicepresidente aseguró que, en total, alrededor de 36 millones de colombianos podrían beneficiarse del esquema de devolución: 19 millones recibirían el 100% del IVA contemplado en el mecanismo, mientras que otros 16,5 millones accederían a una devolución de hasta el 50%.

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Minhacienda defiende la progresividad del sistema tributario

Por su parte, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, defendió la propuesta al señalar que uno de sus objetivos es distribuir de manera más equitativa las cargas tributarias entre los ciudadanos, de acuerdo con su capacidad económica.

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El funcionario sostuvo que actualmente existen diferencias en el tratamiento del IVA que, a su juicio, deben corregirse para evitar que los sectores de menores ingresos asuman una carga desproporcionada frente a quienes tienen mayor capacidad de pago.

“Lo que estamos haciendo es equilibrando las cargas para que quienes hoy por hoy no pagan el IVA lo hagan”, afirmó Gómez Martínez, al destacar que la tecnología permitiría identificar a los beneficiarios de las devoluciones.

El ministro también argumentó que la iniciativa busca corregir desigualdades en el sistema tributario, al considerar que los mecanismos de exención deben priorizar a la población que realmente necesita ese alivio económico.

La propuesta, sin embargo, mantiene abierto el debate sobre el impacto que tendría la ampliación del IVA a determinados productos de la canasta familiar, así como sobre la capacidad del Estado para garantizar que las devoluciones lleguen oportunamente a los hogares beneficiarios.

Tras su radicación, el proyecto de Ley de Rescate Económico deberá surtir el trámite correspondiente en el Congreso de la República, donde los legisladores tendrán que discutir sus alcances, evaluar sus efectos fiscales y sociales y determinar si la iniciativa avanza en los términos planteados por el Gobierno.

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