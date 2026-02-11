Ley de rescate fiscal: Gobierno Nacional explica cuánto subiría el costo de vida

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, conversaron con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, y Fernando Quijano, director del diario La República, sobre la ley de rescate fiscal que el Gobierno Nacional radicó ante el Congreso.

La iniciativa busca enfrentar el déficit de las finanzas públicas, reducir el gasto estatal y conseguir nuevos recursos. Sin embargo, algunas de sus disposiciones tendrían efectos sobre los ciudadanos, especialmente en materia tributaria, salud, compras internacionales y costo de vida.

Durante la conversación, los funcionarios defendieron la propuesta y explicaron por qué consideran necesario implementar el ajuste.

¿Por qué el Gobierno propone nuevos impuestos?

Pregunta: Durante la campaña, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que no subiría los impuestos. ¿Qué cambió?

José Manuel Restrepo, vicepresidente: Ningún Gobierno quiere subir impuestos, pero encontramos una realidad fiscal mucho más grave de la que se había anunciado. Existían gastos por 70 billones de pesos que no tenían recursos para financiarlos. Por eso, además de buscar ingresos, queremos reducir el tamaño del Estado, eliminar burocracia innecesaria y combatir la corrupción.

Pregunta: La clase media siente que nuevamente tendrá que asumir el costo de las dificultades fiscales. ¿Qué responde el Gobierno?

Miguel Gómez, ministro de Hacienda: Esta es una reforma que comienza por donde debe ser: apretando el cinturón del Estado. Cada día encontramos nuevos problemas en las cuentas públicas. La intención de reducir impuestos era válida, pero la situación que recibimos nos ha puesto frente a circunstancias muy complejas.

Pregunta: ¿Cómo se distribuye el ajuste entre ahorro estatal y nuevos impuestos?

Miguel Gómez: La meta es reducir el gasto de la Nación en 45 billones de pesos. Entre 30 y 35 billones provendrían de medidas de austeridad del Gobierno y el resto de otras disposiciones contempladas en la reforma, relacionadas, entre otros asuntos, con el financiamiento de la salud.

¿Cómo impactará la ley el bolsillo de los colombianos?

Pregunta: ¿Cuántos ciudadanos terminarían pagando más con esta iniciativa?

José Manuel Restrepo: Dos de cada tres colombianos no verían incrementados sus costos en el agregado de la ley, debido a beneficios como la devolución del IVA. Según nuestra estimación, uno de cada diez colombianos asumiría el 97 % del ajuste tributario.

Pregunta: ¿Qué impacto tendría la reforma sobre el costo de vida?

Miguel Gómez: Calculamos que habría un efecto adicional entre el 0,6 % y el 0,8 %.

José Manuel Restrepo: No hacer nada también tendría consecuencias. Con un déficit cercano al 10 %, la inflación podría ser mucho mayor. La propuesta busca mejorar los ingresos y devolver el IVA que actualmente pagan los ciudadanos beneficiarios.

Pregunta: ¿Por qué aumentar los aportes relacionados con la salud y cómo se financiará el sistema?

Miguel Gómez: Recibimos un sistema de salud con graves problemas financieros. El envejecimiento de la población aumenta la demanda de servicios y presiona el presupuesto nacional. Con esta reforma buscamos inyectarle cerca de 30 billones de pesos para recuperar su financiación.

Pregunta: ¿Por qué gravar los vehículos eléctricos y las compras internacionales por plataformas como Temu y Shein?

Miguel Gómez: Los vehículos eléctricos suelen tener precios elevados y representan una fuente potencial de recaudo. Además, las compras internacionales de menos de 200 dólares, actualmente exentas, han afectado al comercio local por sus grandes volúmenes. Estimamos que esta medida podría recaudar hasta dos billones de pesos.

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Pregunta: ¿La canasta familiar terminará gravada?

Miguel Gómez: Más de la mitad de la canasta familiar no tendrá IVA. Para los productos que no estén exentos, las personas de menores ingresos recibirían la devolución del impuesto, por lo que el efecto sería neutral para ellas.