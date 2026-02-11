Salón del Automóvil 2026 en Bogotá: fechas, marcas y novedades que llegarán a Corferias

Bogotá se prepara para recibir una nueva edición del Salón Internacional del Automóvil, que se realizará del 12 al 22 de noviembre de 2026 en Corferias.

Durante once días, los asistentes podrán conocer nuevos modelos, comparar alternativas y explorar opciones para comprar vehículo, desde carros familiares hasta propuestas eléctricas.

¿Qué marcas y vehículos estarán en el Salón del Automóvil 2026?

Según los organizadores, Fenalco y Corferias, la feria reunirá a más de 70 marcas y 600 vehículos en exhibición. La oferta incluirá automóviles, camionetas, SUV, deportivos, vehículos comerciales y modelos híbridos y eléctricos.

Entre las compañías anunciadas aparecen Renault, Chevrolet, Kia, Mazda, Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, BYD, Hyundai y Mercedes-Benz, junto con otras marcas que buscan ampliar su presencia en Colombia.

Además de observar los carros, los visitantes podrán acercarse a los representantes de cada fabricante para resolver dudas sobre equipamiento, seguridad, consumo y tecnología.

“Queremos que los visitantes encuentren una oferta diversa, conozcan las novedades del mercado y tengan la oportunidad de comparar alternativas para acercarse a la compra de su próximo vehículo”, señaló Carlos Ruiz, jefe de proyecto de Corferias.

¿Qué actividades habrá en Corferias durante el Salón del Automóvil?

El evento contará con lanzamientos, pruebas de manejo, asesorías y espacios con entidades financieras. Así, quienes estén considerando comprar un vehículo podrán revisar distintas alternativas de crédito y conocer los gastos que implica mantenerlo.

La feria llega en medio de un crecimiento del mercado automotor. Según Fenalco y la ANDI, entre enero y septiembre de 2026 se matricularon 247.212 vehículos nuevos en el país, un aumento del 41,2 % frente al mismo periodo del año pasado.

Los organizadores también anunciaron zonas dedicadas a accesorios y servicios para automóviles. La programación detallada de actividades será divulgada antes de la apertura.

Los interesados pueden consultar los canales oficiales del evento para conocer la boletería, los horarios y las condiciones de ingreso.