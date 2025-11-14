¿Cómo invertir por primera vez en finca raíz con menos de $250 millones? Siga estos consejos

En la actualidad invertir en finca raíz no es exclusivo para grandes capitales, hoy en el país existen inmuebles con precios competitivos y facilidades de financiación que fomentan la participación de nuevos inversionistas en el mercado, especialmente en proyectos de renta corta, un modelo de alta rentabilidad que combina ingresos constantes con el potencial de valorización a mediano y largo plazo.

Especialistas en el sector inmobiliario aseguran que en ciudades como Bogotá y Medellín el mercado de inversión en rentas cortas ya alcanzó un alto nivel de madurez, con propiedades que superan los $500 millones y un margen más limitado para nuevos inversionistas.

En contraste, ciudades como Cali son alternativas con precios mucho más accesibles —entre $230 y $260 millones— y una proyección de alta valorización.

A pesar de ello, expertos resaltan que el principal obstáculo para muchos colombianos que desean comprar su primer inmueble sigue siendo la falta de información y acompañamiento financiero. Por eso, le presentamos los mejores consejos para tener rentabilidad en este negocio.

Mejores consejos para invertir en finca raíz con 250 millones de pesos

Experto en el sector inmobiliario como Esteban Marín Lenis, especialista en el sector inmobiliario y CEO de Constructora Maring, asegura que "antes de invertir, es fundamental que los compradores conozcan su capacidad de pago mensual, proyecten el crédito que solicitarán y definan cuánto necesitan ahorrar para llegar tranquilos a la entrega".

Además, el auge de las rentas cortas en el país ha llevado a que muchos inversionistas primerizos cometan errores. Uno de los más frecuentes es pensar que cualquier proyecto de renta corta es rentable, pero no basta con comprar un apartamento bien ubicado, debido a que el éxito depende tanto del diseño y la estructura del proyecto como de su operación profesional.

"Existen edificios con todos los permisos legales que no cuentan con una gestión centralizada, lo que genera tarifas desordenadas, experiencias inconsistentes y menor rentabilidad, además de perder atractivo frente al mercado corporativo que busca estándares altos de servicio", agregó con respecto a la oferta en la ciudad de Cali.

Finalmente, el experto dejó claro un consejo para quienes dan sus primeros pasos en el sector: “Invertir antes de emprender puede ser la base para construir libertad financiera y Cali es una oportunidad estratégica pues vive una transformación impulsada por el turismo, la tecnología y los eventos, donde todavía es posible entrar con tickets bajos en inmuebles de alta proyección”.