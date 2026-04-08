Aerolínea lanza plan de vuelos ilimitados en Suramérica: así funciona y precio

La aerolínea JetSMART sorprendió al mercado con el lanzamiento de “All You Can Fly”, una membresía que propone una nueva forma de viajar en la región. La idea es sencilla: pagar una sola vez al año y volar de manera ilimitada por Suramérica, abonando únicamente tasas e impuestos en cada trayecto.

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Este modelo, poco común en la industria aérea regional, busca atraer a un perfil específico de viajero: quienes priorizan la flexibilidad y la posibilidad de decidir su destino incluso con poca anticipación.

“Con All You Can Fly estamos presentando una forma completamente distinta de viajar en la región”, señaló Víctor Mejía, CCO de la compañía.

¿Cómo funciona el plan de vuelos ilimitados?

El funcionamiento de esta membresía es directo. Los usuarios pueden ingresar a la plataforma, elegir entre los vuelos disponibles y pagar únicamente los costos asociados a impuestos y tasas. No hay un límite de vuelos, pero sí una condición clave: todo depende de la disponibilidad.

Las reservas pueden hacerse hasta 24 horas antes en rutas nacionales y hasta 72 horas antes en vuelos internacionales. Además, solo aplica para rutas directas operadas por la aerolínea.

“All You Can Fly” está pensada para viajeros espontáneos. Aquellos que no necesitan planear con meses de anticipación y que buscan moverse con mayor libertad dentro del continente son el público objetivo de esta propuesta.

Precio y lo que debe tener en cuenta

La membresía tiene un precio de lanzamiento de $1.616.900 y estará disponible para un número limitado de usuarios. Aunque la promesa de vuelos ilimitados puede resultar atractiva, es importante considerar algunos aspectos.

Por ejemplo, los trayectos no incluyen tasas e impuestos, que deben pagarse en cada vuelo. Además, la disponibilidad puede variar según la demanda, especialmente en temporadas altas.

Con esta apuesta, JetSMART refuerza su estrategia de bajo costo y su intención de ampliar el acceso al transporte aéreo en la región. Más que una promoción puntual, se trata de un modelo que podría marcar un cambio en la forma de viajar, aunque no necesariamente es ideal para todos los perfiles de pasajeros.