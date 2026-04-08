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La colombiana que lidera el rescate de Artemis II: Liliana Villareal al frente del amerizaje de Orión

La operación contempla un despliegue inmediato de barcos, helicópteros y lanchas rápidas.

Foto: NASA

Noticias RCN

abril 08 de 2026
06:19 p. m.
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La ingeniera colombiana Liliana Villareal, directora de la operación de aterrizaje y recuperación de la cápsula Orión, ofreció este miércoles detalles sobre el complejo procedimiento que garantizará la seguridad de los cuatro astronautas de Artemis II tras su regreso de la Luna.

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“Garantizar la seguridad de la tripulación de Artemis II, no solo alrededor de la Luna, sino una vez que regresen a la Tierra, es nuestro enfoque principal”, afirmó Villareal durante una conferencia de prensa de la NASA.

Preparativos en el USS John P. Murtha

Desde el mar, a bordo del buque USS John P. Murtha, Villareal explicó que el equipo conjunto de la NASA y la Marina estadounidense se encuentra listo para la fase crítica del amerizaje frente a las costas de California.

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La operación contempla un despliegue inmediato de barcos, helicópteros y lanchas rápidas. “Una vez que pasemos el amerizaje… ¡es hora de acción para todos! Los barcos, los helicópteros y las lanchas pequeñas ahora van lo más rápido posible hacia la cápsula”, explicó.

El protocolo de rescate de la cápsula Orión

Villareal detalló que los buzos se aproximarán a la cápsula solo cuando se confirme que el área está libre de restos de hardware desprendido. Posteriormente, abrirán la escotilla de Orión y asistirán a los astronautas para trasladarlos a una balsa inflable conocida como front porch.

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Desde allí, helicópteros de la Marina recogerán a la tripulación y la llevarán de regreso al buque, donde se someterán a chequeos médicos rutinarios.

“Durante los últimos días hemos estado completando los preparativos finales en el barco, incluyendo entrenamientos con el equipo conjunto de la NASA y el ejército para refrescar las habilidades y procedimientos que hemos estado practicando durante las pruebas de recuperación en navegación", añadió Villareal, subrayando la importancia de los ensayos previos.

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La participación de Villareal, colombiana al frente de una de las fases más delicadas de Artemis II, marca un hito en la historia de la exploración espacial y en el papel de profesionales latinoamericanos dentro de la NASA.

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