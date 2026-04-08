La colombiana que lidera el rescate de Artemis II: Liliana Villareal al frente del amerizaje de Orión

La ingeniera colombiana Liliana Villareal, directora de la operación de aterrizaje y recuperación de la cápsula Orión, ofreció este miércoles detalles sobre el complejo procedimiento que garantizará la seguridad de los cuatro astronautas de Artemis II tras su regreso de la Luna.

“Garantizar la seguridad de la tripulación de Artemis II, no solo alrededor de la Luna, sino una vez que regresen a la Tierra, es nuestro enfoque principal”, afirmó Villareal durante una conferencia de prensa de la NASA.

Preparativos en el USS John P. Murtha

Desde el mar, a bordo del buque USS John P. Murtha, Villareal explicó que el equipo conjunto de la NASA y la Marina estadounidense se encuentra listo para la fase crítica del amerizaje frente a las costas de California.

La operación contempla un despliegue inmediato de barcos, helicópteros y lanchas rápidas. “Una vez que pasemos el amerizaje… ¡es hora de acción para todos! Los barcos, los helicópteros y las lanchas pequeñas ahora van lo más rápido posible hacia la cápsula”, explicó.

El protocolo de rescate de la cápsula Orión

Villareal detalló que los buzos se aproximarán a la cápsula solo cuando se confirme que el área está libre de restos de hardware desprendido. Posteriormente, abrirán la escotilla de Orión y asistirán a los astronautas para trasladarlos a una balsa inflable conocida como front porch.

Desde allí, helicópteros de la Marina recogerán a la tripulación y la llevarán de regreso al buque, donde se someterán a chequeos médicos rutinarios.

“Durante los últimos días hemos estado completando los preparativos finales en el barco, incluyendo entrenamientos con el equipo conjunto de la NASA y el ejército para refrescar las habilidades y procedimientos que hemos estado practicando durante las pruebas de recuperación en navegación", añadió Villareal, subrayando la importancia de los ensayos previos.

La participación de Villareal, colombiana al frente de una de las fases más delicadas de Artemis II, marca un hito en la historia de la exploración espacial y en el papel de profesionales latinoamericanos dentro de la NASA.