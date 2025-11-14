Bogotanos tendrán importante subsidio de arriendo: podrían recibir hasta más de 800 mil pesos

Bogotá continúa experimentando una significativa alza en su mercado de vivienda, marcada por una creciente demanda de arriendos que refleja tanto tendencias socioeconómicas como desafíos en el acceso a la vivienda propia.

Cifras recientes indican que la vivienda usada y el arriendo concentran más del 70% de la demanda habitacional a nivel nacional, siendo Bogotá la ciudad que encabeza este requerimiento.

El arrendamiento en Bogotá ha cobrado una relevancia aún mayor, con un porcentaje significativo de hogares optando por esta modalidad. Estudios revelan que, si bien el incremento de los cánones de arrendamiento efectivo para el primer semestre del año se ubicó en un $4.41.

Esta tendencia es especialmente visible en localidades con alta participación de unidades, como Fontibón, Suba y Usaquén. Además, la situación genera conflictos, al punto que las Casas de Justicia conocen en promedio 2 o 3 casos relacionados con arrendamientos por hora.

Bogotanos recibirán importante subsidio de arriendo de más de 800 mil pesos

Ante este panorama, la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), ha lanzado el programa Arrendamiento Temporal Solidario, una iniciativa crucial para brindar un alivio económico a los hogares más vulnerables de la ciudad.

El Distrito entregará un total de 600 auxilios mensuales que pueden alcanzar hasta $882.570 pesos durante un periodo de seis meses. Este monto representa un apoyo directo para mitigar el impacto del alto costo de los alquileres.

La convocatoria para este subsidio está dirigida exclusivamente a hogares en condiciones específicas de vulnerabilidad. La SDHT ha priorizado cinco grupos poblacionales, asignando hasta 120 cupos para cada uno:

Víctimas del conflicto armado.

Personas en condición de discapacidad.

Víctimas de emergencias o desastres ocurridos en los últimos cinco años.

Personas cuidadoras cabeza de hogar.

Recuperadores de residuos reciclables.

Para poder postularse y ser potencial beneficiario de este auxilio, los hogares deben cumplir con los siguientes requisitos generales:

El jefe o jefa de hogar debe ser mayor de edad.

Los ingresos totales del hogar deben ser iguales o inferiores a un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (1 SMMLV), que para el año 2025 es de $1.423.500 pesos.

Contar con un contrato de arrendamiento vigente que cumpla con la Ley 820 de 2003.

Presentar un recibo de servicios públicos reciente y el soporte de ingresos (certificados laborales, declaración de ingresos independientes, etc.).

Aportar el documento que acredite la pertenencia a alguno de los grupos poblacionales priorizados (Registro Único de Víctimas - RUV, certificado médico de discapacidad, etc.).

La postulación es un proceso sencillo y crucial: se realiza exclusivamente a través del sitio web oficial de la Secretaría Distrital del Hábitat (www.habitatbogota.gov.co).