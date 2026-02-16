Colpensiones da aviso a colombianos con importante trámite que deben realizar en este 2026

El panorama económico en Colombia ha iniciado el 2026 bajo una densa nube de incertidumbre jurídica y financiera. Tras el sorpresivo anuncio del Gobierno Nacional a finales de 2025, que fijó un incremento del 23% para el salario mínimo —elevándolo a $1.750.905 más auxilio de transporte, para un gran total de $2.000.000—, la alegría de millones de trabajadores se ha visto empañada por decisiones judiciales recientes.

A mediados de febrero de 2026, el Consejo de Estado determinó la suspensión provisional del Decreto 1469, argumentando que el ajuste no cumplió con los criterios técnicos de inflación y productividad exigidos por la ley.

Esta medida ha generado un caos administrativo: mientras los gremios advierten que un aumento tan drástico dispararía la inflación y el desempleo, los trabajadores temen que sus ingresos se vean recortados en los próximos meses si el Gobierno se ve obligado a emitir un nuevo decreto con una cifra inferior.

La confusión no solo afecta a quienes devengan el mínimo, sino que impacta directamente en el cálculo de las cotizaciones a seguridad social, multas y, fundamentalmente, las pensiones.

Aunque el Gobierno tiene un plazo de ocho días para expedir un decreto transitorio, los expertos sugieren que los pagos ya realizados en enero y febrero no son retroactivos; es decir, lo recibido no se devolverá, pero el futuro de la mesada pensional y los aportes de salud queda en el aire hasta que exista una sentencia de fondo.

Este escenario de inestabilidad ha provocado que miles de ciudadanos busquen poner al día sus documentos para verificar cómo estos cambios afectan su historial laboral y sus futuras mesadas.

Cómo sacar el certificado de pensión de Colpensiones 2026: este es el link oficial

Ante la volatilidad del salario mínimo, contar con el certificado actualizado de Colpensiones se ha vuelto una prioridad para realizar trámites bancarios, solicitar subsidios o simplemente verificar el monto de la mesada ajustada. El proceso en 2026 es completamente digital y gratuito.