Avisan cómo se comportará el dólar para el año 2026 en Colombia: movimientos claves

Durante los últimos meses de 2025, el tipo de cambio ha mostrado un patrón de contención, ubicándose consistentemente en un rango cercano a los $3.800 pesos. Este nivel de cotización, aunque fluctuante, ha sido considerado por expertos como una señal de estabilidad en el corto plazo, especialmente si se compara con los valores máximos históricos alcanzados en años anteriores.

De hecho, a mediados de diciembre de 2025, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ha mantenido en este umbral, e incluso algunas proyecciones de firmas como Corficolombiana apuntaban a un cierre de año en torno a los $3.750. Esta relativa solidez se ha visto impulsada por varios factores, tanto internos como externos.

A pesar de este cierre con señales de moderación, la volatilidad sigue siendo un factor latente. El mercado cambiario local operó bajo la sombra de factores externos, como la incertidumbre global y las expectativas sobre las futuras decisiones de la FED, cuyo endurecimiento de la política monetaria podría seguir fortaleciendo al dólar a nivel mundial.

Además, las presiones fiscales en Colombia y la necesidad de cumplir con obligaciones internacionales en 2026 generan una demanda potencial de dólares que podría revertir la tendencia actual.

Avisan cómo se comportará el dólar en 2026

Al pasar la página de 2025, el panorama para el dólar en 2026 se perfila como un campo minado de movimientos inesperados, según las proyecciones de las principales casas de análisis e investigaciones económicas del país.

La relativa calma del cierre de 2025 podría ser solo el preludio de una mayor turbulencia, con el peso colombiano enfrentándose a presiones significativas que podrían llevar la divisa a niveles que superen la barrera de los $4.000.

Los expertos anticipan que el año 2026 será determinante para el mercado financiero, marcado por una volatilidad más pronunciada y una amplia dispersión en los pronósticos. Firmas como Acciones & Valores y Corficolombiana han trazado un panorama que oscila entre un piso de $3.550 y un techo de hasta $4.150 por dólar, mostrando el alto grado de incertidumbre que dominará el año.