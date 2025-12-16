CANAL RCN
Economía

Avisan cómo se comportará el dólar para el año 2026 en Colombia: movimientos claves

Esto es lo que advierten los expertos sobre la divisa para el siguiente año.

Importante banco lanzó cuenta de ahorro en dólares para colombianos: así funciona
Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
08:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante los últimos meses de 2025, el tipo de cambio ha mostrado un patrón de contención, ubicándose consistentemente en un rango cercano a los $3.800 pesos. Este nivel de cotización, aunque fluctuante, ha sido considerado por expertos como una señal de estabilidad en el corto plazo, especialmente si se compara con los valores máximos históricos alcanzados en años anteriores.

De hecho, a mediados de diciembre de 2025, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ha mantenido en este umbral, e incluso algunas proyecciones de firmas como Corficolombiana apuntaban a un cierre de año en torno a los $3.750. Esta relativa solidez se ha visto impulsada por varios factores, tanto internos como externos.

¡Notorio cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 16 de diciembre de 2025! Así se cotizó
RELACIONADO

¡Notorio cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 16 de diciembre de 2025! Así se cotizó

A pesar de este cierre con señales de moderación, la volatilidad sigue siendo un factor latente. El mercado cambiario local operó bajo la sombra de factores externos, como la incertidumbre global y las expectativas sobre las futuras decisiones de la FED, cuyo endurecimiento de la política monetaria podría seguir fortaleciendo al dólar a nivel mundial.

Además, las presiones fiscales en Colombia y la necesidad de cumplir con obligaciones internacionales en 2026 generan una demanda potencial de dólares que podría revertir la tendencia actual.

Avisan cómo se comportará el dólar en 2026

Al pasar la página de 2025, el panorama para el dólar en 2026 se perfila como un campo minado de movimientos inesperados, según las proyecciones de las principales casas de análisis e investigaciones económicas del país.

La relativa calma del cierre de 2025 podría ser solo el preludio de una mayor turbulencia, con el peso colombiano enfrentándose a presiones significativas que podrían llevar la divisa a niveles que superen la barrera de los $4.000.

Los expertos anticipan que el año 2026 será determinante para el mercado financiero, marcado por una volatilidad más pronunciada y una amplia dispersión en los pronósticos. Firmas como Acciones & Valores y Corficolombiana han trazado un panorama que oscila entre un piso de $3.550 y un techo de hasta $4.150 por dólar, mostrando el alto grado de incertidumbre que dominará el año.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Policía Nacional

Gobierno Nacional reveló si los auxiliares de Policía recibirán salario en 2026: esto se sabe

Presupuesto General de la Nación

Fitch rebajó la calificación de Colombia: ¿Cuáles fueron las razones?

Dian

DIAN anuncia su última subasta del año 2025 de joyas, vehículos y muebles: LINK para participar

Otras Noticias

Donald Trump

Ultimátum de Donald Trump al régimen de Nicolás Maduro: “Está completamente rodeado”

El mandatario ordenó el bloqueo total de petroleros que entran y salen de Venezuela.

James Rodríguez

¿Por quién votó James Rodríguez para el premio The Best?

Este martes se conoció el mejor futbolista en ‘The Best’ y así mismo los votos de los capitanes de las selecciones del mundo.

Cundinamarca

Cable aéreo de La Calera – Bogotá tendrá importante avance en 2026: hay expectativa

Artistas

Una de las influencer más reconocidas del país reveló que su mamá fue víctima de brujería: este fue su relato

Cuidado personal

Ausencia de libido en mujeres: expertos explican los posibles tratamientos para este trastorno