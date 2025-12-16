Cable aéreo de La Calera – Bogotá tendrá importante avance en 2026: hay expectativa

Son varias las apuestas en materia de movilidad en el país. Yendo hacia el centro, una de las más esperadas es el Metro de Bogotá, el cual marcaría un hito, no solo en la ciudad; sino a nivel nacional.

Aunque, esta no es la única obra que genera expectativa. Sin ir muy lejos, avanza el Tren de Zipaquirá, también llamado RegioTram del Norte; con un costo superior a los 15 billones de pesos y que beneficiará a 187 mil personas por día.

Las obras más importantes en Bogotá y Cundinamarca

El RegioTram del Occidente también se lleva los reflectores. Las obras llegaron al 32% y los diseños están listos. La construcción pretende mejorar la conexión entre Mosquera, Madrid y Facatativá con Bogotá, recortando en gran proporción el tiempo destinado.

Volviendo a Bogotá, se debe mencionar a Transmilenio. Las dos fases del proyecto con destino a Soacha están cerca del 70%. Hasta el momento, el único corrector es aquel que conecta con San Mateo.

¿Cuánto cuesta el cable aéreo La Calera – Bogotá?

Hay una cuarta obra que, si bien no se habla mucho, cuenta con una importancia e impacto sustancial en la movilidad. A diferencia de los proyectos mencionados, este se aleja del suelo.

Se trata del cable aéreo entre La Calera y Bogotá. Cuando se ponga en marcha, el recorrido podría durar solo 35 minutos. La prefactibilidad estuvo contemplada entre octubre de 2024 y mayo de 2025. En las últimas horas, hubo un importante anuncio.

La reciente buena noticia vino por parte de la Secretaría General de Cundinamarca. El otro año, se le dará inicio a la contratación de estudios y diseños de factibilidad de este cable.

Con este proceso, se buscará conocer a ciencia cierta la viabilidad técnica, jurídica, social, ambiental y financiera del proyecto. Cabe recordar que la inversión es de 3.742 millones de pesos, distribuidos por el Patrimonio Autónomo de Preinversión de Infraestructura (40%) y la Gobernación de Cundinamarca (60%).