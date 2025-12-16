¡Notorio cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 16 de diciembre de 2025! Así se cotizó

El dólar en Colombia registró una Tasa Representativa del Mercado de 3.817,59 pesos durante este 16 de diciembre de 2025.

Eso significa que, en comparación al día anterior (15 de diciembre de 2025), tuvo un incremento de 29,06 pesos, que representan un 0.77%.

Pero, además, a lo largo de esta nueva jornada la divisa estadounidense se mantuvo al alza y cerró sobre la 1:00 de la tarde con un nuevo incremento.

¿En cuánto quedó el dólar en Colombia en el cierre de este 16 de diciembre de 2025? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 16 de diciembre de 2025

El precio del dólar, de acuerdo con el análisis del Banco de la República, tuvo una última tasa de 3.842,500 pesos.

Por lo tanto, tomando como referencia la Tasa Representativa del Mercado, el ascenso fue de exactamente 24,91.

Asimismo, el Banco de la República precisó que la Tasa Promedio del Mercado de este 16 de diciembre de 2025 fue de 3.847,461 y que se movieron 995,123 millones de dólares.

En medio de ese panorama, las tarifas que se han identificado en las casas de cambio para la compra y la venta de dólares son las siguientes:

Bogotá: 3.730 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.860 pesos para que los vendan.

Cali: 3.650 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.830 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.680 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.830 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia: así ha seguido moviéndose la Tasa Representativa del Mercado

Luego de que el dólar estuvo por debajo de los 3.800 pesos durante el fin de semana, volvió a superar esa barrera este martes 16 de diciembre de 2025.

Los cambios registrados fueron los siguientes: