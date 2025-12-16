CANAL RCN
Economía

DIAN anuncia su última subasta del año 2025 de joyas, vehículos y muebles: LINK para participar

La entidad aduanera dio a conocer un extenso catálogo donde podrá participar.

Dian Subasta Joyas
Foto: Dian

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
06:28 p. m.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia, en su constante labor por recuperar activos a favor de la Nación y darles una disposición pública y transparente, vuelve a ser noticia con sus ya habituales subastas de bienes. Estos remates se han consolidado como un mecanismo esencial para el cumplimiento de los principios de legalidad y eficiencia en la gestión de mercancías y activos aprehendidos, decomisados o declarados en abandono.

A través de este proceso, la entidad no solo busca liberar espacio en sus bodegas, sino también generar recursos vitales que, dependiendo del origen del bien, se destinan al funcionamiento de la entidad o al fortalecimiento de los servicios y la atención a la ciudadanía.

Las subastas de la DIAN son un reflejo del riguroso control aduanero y tributario que se ejerce en el país. Se trata de una venta pública de bienes muebles e, incluso en otros procesos, inmuebles, que han pasado por un debido proceso legal tras ser incautados por incumplimiento de la normatividad, o que han sido dejados en abandono por sus dueños.

El mecanismo se desarrolla en alianza con entidades financieras, utilizando plataformas digitales robustas y seguras, como "El Martillo" del Banco Popular, garantizando que cualquier ciudadano con interés en adquirir estos bienes pueda participar en igualdad de condiciones.

DIAN da a conocer extenso catálogo de joyas, muebles y vehículos

Cerrando el año 2025, y como una atractiva oportunidad para adquirir activos valiosos antes de las festividades navideñas, la DIAN ha anunciado su última subasta pública virtual. La expectativa es alta, pues la entidad ha puesto a disposición un catálogo variado y de gran calibre.

Maquinaria industrial, joyas, vehículos y muebles son los protagonistas de este remate que se llevará a cabo de manera virtual entre el martes 16 y el jueves 18 de diciembre de 2025.

La subasta se desarrollará ininterrumpidamente a través de la mencionada plataforma digital "El Martillo", operada por el Banco Popular. La recepción de ofertas estará activa desde las 8:00 a.m. del 16 de diciembre hasta las 2:30 p.m. del 18 de diciembre, permitiendo a los ciudadanos participar de forma remota y segura.

  • Vehículos de Oportunidad: El inventario incluye una interesante selección de automotores, desde motocicletas como una KEEWAY OWEN 150 modelo 2024 con un precio base de tan solo $2.106.000, hasta robustas camionetas Toyota Hilux Doble Cabina de modelos 2012 y 2013, que inician su puja alrededor de los $22.000.000.
  • Joyas de Valor: El remate también ofrece lotes de joyas, incluyendo metales preciosos, que suelen ser un artículo muy buscado por inversionistas y coleccionistas, ofreciendo la posibilidad de adquirir piezas a precios por debajo de su valor comercial en el mercado tradicional.
  • Maquinaria y Muebles: Complementan la oferta una variedad de maquinaria industrial, vital para pequeñas y medianas empresas que buscan optimizar sus costos de inversión, además de lotes de muebles variados.

Link para participar en las subastas de la DIAN

Para acceder a la plataforma donde se ofertarán las joyas, vehículos, maquinaria y muebles que componen el catálogo final de 2025, los interesados deben dirigirse al siguiente enlace web:

https://elmartillo.com.co/

Al ingresar al sitio, los participantes encontrarán la sección dedicada exclusivamente a las "Subastas DIAN". Es vital utilizar este portal oficial para garantizar la autenticidad del proceso y evitar fraudes, ya que El Martillo es el único canal autorizado para recibir las ofertas y gestionar los depósitos requeridos.

