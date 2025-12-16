Gobierno Nacional reveló si los auxiliares de Policía recibirán salario en 2026: esto se sabe

El presidente de la República, Gustavo Petro, ha confirmado una noticia de gran trascendencia para miles de jóvenes que prestan su servicio como auxiliares de Policía en Colombia. A partir de enero de 2026, el personal del cuerpo auxiliar de la Policía Nacional recibirá una remuneración equivalente al Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMMLV), un cambio significativo que busca dignificar y reconocer el servicio prestado por estos jóvenes.

Este anuncio, realizado en el marco del debate sobre el incremento salarial en el país, promete transformar la situación económica de quienes cumplen con esta labor fundamental para la seguridad ciudadana.

Actualmente, los auxiliares de Policía reciben una bonificación mensual cuyo monto es considerablemente inferior al salario mínimo. Con la implementación de la Ley 2384 de 2024 y las declaraciones recientes del mandatario, se proyecta un aumento sustancial en sus ingresos.

Esto es lo que ganarán los auxiliares de Policía en 2026

Para el año 2025, el SMMLV se fijó en $1.423.500, y aunque el monto exacto para 2026 aún está por definirse mediante decreto presidencial, se espera que el incremento sea significativo, siguiendo la tendencia de aumentos recientes.

Por lo tanto, el sueldo de los auxiliares en 2026 se ajustará a la cifra que se establezca para el salario mínimo de ese año, que podría rondar una cifra proyectada de aproximadamente $1.580.000, considerando las sugerencias previas del Gobierno de un aumento en torno al 11%.

El cambio más relevante radica en la conversión de la bonificación a un salario equiparable al mínimo legal. Previamente, los jóvenes que ingresaban a prestar su servicio militar, incluyendo a los auxiliares de Policía, recibían una bonificación cuyo valor no alcanzaba el salario mínimo y que en 2025 se situaba en alrededor de $650.000.

La nueva disposición implica que, además de esta bonificación, cuyo valor para 2026 se estima que se sumará al salario mínimo (alrededor de $1.423.000 más el aumento del SMMLV), los auxiliares percibirán un pago mensual total equivalente al SMMLV, marcando un hito en el reconocimiento económico de esta población.

La iniciativa ha sido calificada por el Gobierno como un avance histórico en el reconocimiento del servicio. El objetivo es equiparar, por primera vez, la prestación del servicio social obligatorio en la Policía Nacional con una remuneración formal y digna.

Esto también busca incentivar a más jóvenes, tanto hombres como mujeres voluntarias, a sumarse a las filas del servicio militar y auxiliar. De hecho, la Policía Nacional ha reportado un interés creciente, con miles de jóvenes que desean repetir su servicio, impulsados por la promesa de esta mejora salarial.