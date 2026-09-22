Auge de Data Centers en Colombia: Crecimiento del 17,5% anual

El ecosistema de la infraestructura digital en Colombia atraviesa un momento de transformación y dinamismo sin precedentes. Impulsado por la acelerada adopción de servicios en la nube y la inteligencia artificial, el país proyecta atraer inversiones superiores a los US$1.160 millones en centros de datos hacia el año 2030. Actualmente, el mercado nacional ya cuenta con 42 instalaciones en operación, posicionando al territorio colombiano como uno de los polos tecnológicos más atractivos y competitivos de América Latina.

Este crecimiento va mucho más allá de la simple ampliación de la capacidad técnica o de almacenamiento. Un análisis elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y citado en el documento oficial, revela que esta infraestructura de datos tiene el potencial de inyectar al Producto Interno Bruto (PIB) colombiano entre US$6.236 millones y US$42.121 millones acumulados entre 2024 y 2030. Asimismo, el estudio anticipa un impacto socioeconómico positivo y directo en las regiones donde operan estas instalaciones, estimando un incremento salarial del 0,9% y una reducción del desempleo del 0,4%.

En términos de valorización comercial, el mercado local de data centers se situó en los US$442 millones en 2024, registrando una sólida expectativa de crecimiento anual cercano al 17,5%. Detrás de esta expansión se encuentran ventajas competitivas clave para el país, tales como su ubicación geográfica estratégica, una robusta conectividad internacional a través de cables submarinos y el incremento exponencial en la demanda de soluciones corporativas avanzadas.

Ante este escenario, la naturaleza de la conversación en el sector tecnológico ha cambiado de forma radical. La discusión ya no gira únicamente en torno al alojamiento tradicional de información (hosting), sino que incorpora conceptos críticos como la soberanía de los datos, los servicios avanzados en la nube (cloud), la ciberseguridad y la inteligencia artificial. Andrés Mauricio Rojas, presidente de HostDime, enfatizó que Colombia posee hoy una ventana única de oportunidad para consolidarse de manera definitiva como un hub digital regional, poniendo como ejemplo de infraestructura de vanguardia el centro de datos Tier IV de la compañía ubicado en Tocancipá.

Por su parte, Daniel Rojas, Country VP de HostDime Colombia, destacó que tras casi dos décadas de trayectoria en el país, las necesidades del sector empresarial han evolucionado acorde a las exigencias globales del mercado. Sin embargo, los expertos coinciden en que el éxito de estas ambiciosas proyecciones y su traducción en una mayor competitividad país dependerá de la creación de condiciones propicias. Entre los factores determinantes figuran la disponibilidad y estabilidad energética, la evolución de un marco regulatorio idóneo y la formación continua de talento humano altamente calificado, metas que requerirán de una articulación eficiente y constante entre el sector público y el privado.

Con este panorama en marcha, Colombia le apuesta firmemente a capitalizar la creciente demanda digital para blindar su infraestructura crítica, diversificar su economía y ganar una mayor cuota de mercado en la industria tecnológica regional.