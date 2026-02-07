Resultado Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy sábado 7 de febrero de 2026

El sábado 7 de febrero de 2026 hubo un ambiente cargado de expectativa para los seguidores del Súper Astro Sol.

Desde temprano, los puntos de venta registraron un flujo constante de jugadores, quienes se decantaron por fechas especiales, combinaciones favoritas o simples corazonadas.

A las 4:00 de la tarde, que es la hora oficial de este sorteo, la atención se concentró en la pantalla y en los tiquetes de cada apostador. ¿Quiénes fueron los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 7 de febrero de 2026

El número que tuvo suerte en el sorteo del Super Astro Sol de este 7 de febrero de 2026 fue XXXX.

Y, por su parte, XXXX fue el signo zodiacal que se reveló en la última balota mostrada por la presentadora del sorteo.

Apenas se anunciaron los números, los jugadores comenzaron a verificar sus tiquetes con emoción. Quienes acertaron el resultado completo celebraron y, posteriormente, compartieron la noticia con sus familiares y amigos.

Además, otros participantes obtuvieron premios parciales, ya sea por acertar el signo y los primeros tres o dos números de izquierda a derecha.

¿Qué se necesita para cobrar los premios del Super Astro Sol?

Si usted fue uno de los ganadores en el más reciente sorteo del Super Astro Sol, debe seguir los siguientes pasos:

Acercarse a una oficina autorizada de Su Red o SuperGiros. Mostrar su cédula de ciudadanía. Permitir que los funcionarios vean el tiquete de su apuesta en buen estado. Presentar los documentos adicionales que le soliciten, que pueden ser una certificación bancaria que no exceda los 30 días y el formato SIPLAFT.

Tenga presente que el Super Astro Sol tendrá su jornada de descanso el domingo 8 de febrero de 2026, pero volverá a causar alegrías el lunes 9.