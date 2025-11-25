Dan a conocer fecha decisiva en la que el Dane publicará el IPC: aumento del salario mínimo en 2026 sería clave

El próximo 1 de diciembre se dará el inicio formal de las discusiones que definirán el monto del salario mínimo que regirá en Colombia durante el 2026.

La mesa de concertación, un escenario tripartito que reúne a representantes de los trabajadores (centrales obreras), los empleadores (gremios empresariales) y el Gobierno Nacional, se instala en medio de un complejo panorama económico que exige cautela y ambición a partes iguales.

Por el lado del Gobierno Nacional, la propuesta inicial se ha inclinado por un aumento que se ubicaría alrededor del 11%. Esta cifra, impulsada por la política de la actual administración de garantizar incrementos reales (por encima de la inflación) para mejorar los ingresos de los hogares y reducir las brechas de desigualdad, llevaría el salario mínimo desde los $1.423.500 de 2025 a una cifra cercana a los $1.580.085.

Por otro lado, en la orilla de los gremios empresariales, se es más cauteloso. Entidades como Fedesarrollo han recomendado un incremento nominal que no supere el 7%. Las centrales sindicales, como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), han llegado a la mesa con una propuesta firme de un aumento de al menos el 10%.

Fecha clave que dará a conocer el Dane sobre el IPC

El calendario de la negociación está marcado por la entrega de datos técnicos y económicos, siendo el más crucial el Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, la cifra oficial de inflación para el cierre del año.

La gran incógnita que mantendrá en vilo a las tres partes se despejará el próximo 5 de diciembre a las 6:00 p.m., cuando el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) revele la cifra de IPC anual para noviembre. Este dato será la base ineludible y el punto de partida técnico para todas las propuestas de incremento.

Antes de esta fecha, el cronograma ya incluye la presentación, por parte del DANE, del informe sobre la Productividad Total de los Factores el 28 de noviembre, y la instalación de la mesa el 1 de diciembre con la exposición de cifras del PIB y el mercado laboral. Sin embargo, la cifra de IPC del 5 de diciembre será el factor más decisivo, ya que representa el piso legal del aumento.

Actualmente, las proyecciones y los datos previos (como el IPC de octubre que fue de 5,51%) sugieren que la inflación para el cierre del año se ubicará alrededor del 5%.

Si este fuera el caso, un aumento únicamente basado en este porcentaje llevaría el salario mínimo a cerca de $1.501.729. No obstante, las proyecciones más ambiciosas y las expectativas del Gobierno apuntan a un ajuste que se distancie de este mínimo para garantizar un aumento real.