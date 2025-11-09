Salario mínimo en Colombia tendría importante incremento para 2026: así quedaría

Desde hace varios meses, la discusión sobre cuál será el aumento del salario mínimo en Colombia se ha venido manejando entre el Gobierno Nacional y los respectivos gremios.

En el mes de julio, el presidente Gustavo Petro anunció que en su último mandato, el salario tendría un aumento importante con respecto a los años anteriores, dando una luz de esperanza a los trabajadores colombianos.

“Será por encima de la inflación del año presente, que es como los economistas miden el salario real, se harán las cifras”, dijo Petro en su momento.

Así subiría el salario mínimo en Colombia para 2026

Ahora bien, durante los últimos días, el tema sobre el aumento de este ha vuelto a tomar fuerza de cara al próximo año. De acuerdo con el medio 'Portafolio', el incremento se podría dar alrededor de un 11%, una cifra que sería importante con respecto a los años pasados.

"La apuesta del Gobierno por un aumento del 11% no es menor si se tiene en cuenta que significa un incremento real por encima de la inflación proyectada (cercana al 5%)", mencionó este medio.

De darse este aumento, el cual se tiene estimado que no se haga por decreto, el salario mínimo que beneficiaría a más de tres millones de colombianos, quedaría en 1.580.000, esto sin contar el auxilio de transporte.

Según el medio en mención, este porcentaje constituye la postura oficial del Gobierno Nacional para la mesa de concertación laboral que se instalará en los próximos meses.

Así se ha ubicado el salario mínimo en los últimos 10 años

2015: incremento del 4.6% = salario $644.350

2016: incremento del 7% = salario $689.455

2017: incremento del 7% = salario $737.717

2018: incremento del 5.9% = salario $781.242

2019: incremento del 6% = salario $828.116

2020: incremento del 6% = salario $877.803

2021: incremento del 3.5% = salario $908.526

2022: incremento del 10.7% = salario $1.000.000

2023: incremento del 16% = salario $1.160.000

2024: incremento del 12% = salario $1.300.000

2025: incremento del 9.53% = salario $1.423.500