Esto subiría la pensión para los colombianos en 2026 según IPC: estas son las estimaciones

La mirada de millones de pensionados en Colombia y de los analistas económicos se centra en un único indicador: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) consolide para el cierre de 2025.

Esta cifra, que refleja la variación del costo de vida, es el motor principal que impulsará el aumento de las mesadas pensionales a partir de enero de 2026.

La legislación colombiana, en la Ley 100 de 1993, establece una diferenciación crucial en el ajuste pensional. Por un lado, las pensiones equivalentes a un salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) aumentarán en el mismo porcentaje en que sea fijado el nuevo SMMLV para 2026, lo cual es resultado de la negociación entre el Gobierno, empresarios y centrales obreras, y que generalmente incluye el IPC del año anterior más un componente de productividad.

Por otro lado, las mesadas superiores al salario mínimo se reajustarán exclusivamente con base en la variación porcentual del IPC del año inmediatamente anterior, es decir, el de 2025.

¿Cuánto subiría la pensión en 2026 según IPC?

A medida que avanza el año 2025, las proyecciones de los organismos económicos y el mismo DANE sugieren una moderación en la inflación en comparación con años anteriores. Por ejemplo, aunque el dato del IPC acumulado a septiembre de 2025 se situó en un 5,18%, las estimaciones de cierre de año de diferentes analistas, que tienen en cuenta la política monetaria del Banco de la República y otros factores macroeconómicos, apuntan a que la cifra definitiva podría situarse en un rango específico.

Para dimensionar el impacto, consideremos la proyección de una inflación que ronda el 5,18% (usando el dato de septiembre como referencia, aunque la cifra final puede cambiar). Si un pensionado recibe actualmente una mesada de $2.000.000 de pesos, el cálculo se haría aplicando este porcentaje.

$2.000.000 COP Incremento Estimado (IPC 5,18%): $2.000.000 x 0.0518 = $103.600 COP Nueva Mesada Estimada para 2026: $2.000.000 + $103.600 = $2.103.600 COP

En el caso de una pensión de $3.000.000 de pesos, el ajuste sería de $155.400, resultando en una nueva mesada de $3.155.400 pesos. Estos cálculos son puramente ilustrativos, basados en el dato parcial, y el porcentaje final de incremento dependerá exclusivamente de la cifra de IPC anual que publique el DANE en los primeros días de enero de 2026.