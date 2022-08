El incremento del impuesto por ganancia ocasional sería del 20%

El ministro designado de Hacienda, José Antonio Ocampo, el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, y los gremios que forman parte de la alianza Aliadas hablaron de Reforma Tributaria.

El documento se presentará el próximo 8 de agosto, un día después de la posesión presidencial y con el cual se busca un recaudo de $50 billones.

¿Qué le dijo Ocampo a los 35 gremios asociados a Aliadas?

1. Aumentará las ganancias ocasionales al 20%

2. Volverá el impuesto al patrimonio y se tiene previsto que aplicaría para patrimonios superiores a $2.000 millones.

3. La modificación del impuesto de renta para personas naturales aplicará para aquellos con ingresos superiores a $10 millones mensuales

4. Habrá modificación para las exenciones que hoy en día existen, en particular reducir el monto del beneficio existente en las AFC a cerca de 700 UVT como máximo.

5. Las zonas francas se les pondrá un requisito mínimo de exportaciones para que mantengan el beneficio tributario. Las empresas que estando en zonas francas no cumplan con esa cuota, deberán tributar renta sobre el 35%.

6. Se está analizando la posibilidad de tener un techo a la magnitud del descuento del IVA de inversiones de capital. El análisis incluye que sectores estarían afectados si se establece la medida.

7. El Fondo Nacional del Ahorro podría convertirse en un banco para financiamiento de vivienda.

8. La minería de transición no se va a tocar y se buscará suplir las necesidades del mercado interno primero (níquel, litio, cobre).

9. Se buscará fortalecer la política de desarrollo productivo para que las empresas mejoren su competitividad de cara a una mayor internacionalización y con MinAgricultura impulsar la competitividad del agro colombiano para que pueda producir los insumos que muchas industrias necesitan y que hoy importan ante la escasez en el mercado nacional.

De acuerdo con el gremio, el ministro Ocampo indicó que, dadas la coyuntura internacional y el precio del dólar, sería una gran oportunidad para la industria local.

¿Qué es ganancia ocasional?

Este tema fue motivo de controversia durante el fin de semana ya que se interpretó que el nuevo Gobierno aumentaría de 10% al 35% el impuesto para quienes tengan ganancias ocasionales, sin embargo, y según la reunión con gremios, el aumento será hasta 20%.

La Ganancia Ocasional es el ingreso o utilidad que tiene una persona o empresa por la venta ocasional o esporádica de un bien que no hace parte del giro ordinario de sus negocios, o por la ocurrencia de un hecho económico excepcional como ganar la lotería o una rifa. El impuesto está contemplado en los artículos 299 al 317 del Estatuto Tributario.