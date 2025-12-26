Estos fueron los números que más cayeron en el Baloto durante el 2025: téngalos en cuenta

El 2025 ha sido un año de emociones intensas para los apostadores en Colombia. Con una bolsa de premios que distribuyó más de $94.000 millones de pesos en su modalidad principal y otros $28.000 millones en Revancha, el juego operado por Lotería Colombia ha dejado una estela de nuevos multimillonarios en ciudades como Bogotá, Cúcuta, Montería y Floridablanca.

Sin embargo, más allá de los premios, lo que desvela a los matemáticos aficionados y jugadores fieles es la frecuencia de las balotas.

Aunque cada sorteo es un evento independiente y aleatorio, el balance del 2025 revela tendencias estadísticas fascinantes sobre los números que más veces "besaron" el fondo de la urna.

Estos fueron los números que más cayeron en el año

En el sorteo principal, el número 25 se coronó como el "rey de la suerte" del año, apareciendo en las pantallas de los colombianos en 58 ocasiones. Muy de cerca, los números 2 y 43 demostraron una persistencia notable, registrando 57 apariciones cada uno.

25 - 58 veces cayó

2 - 57 veces cayó

43 - 57 veces cayó

21 - 56 veces cayó

32 - 56 veces cayó

14 - 54 veces cayó

41 - 54 veces cayó

En cuanto a la Súper Balota, la pieza clave para llevarse el acumulado mayor, el número 12 fue el dominador absoluto con 29 salidas, seguido por el 4 y el 10, que aparecieron 26 veces cada uno.

Revancha: el terreno del número 37

La modalidad Revancha, que permite jugar con los mismos números por un valor adicional, también tuvo sus propios favoritos. Aquí, el protagonismo se lo llevó el 37, que rompió récords al caer en 60 sorteos distintos durante el 2025.

Le siguieron el 33 (57 veces) y el 5 (56 veces). En esta categoría, la Súper Balota más repetida fue la número 6, con un total de 28 apariciones, consolidándose como una opción frecuente para quienes buscan esa "segunda oportunidad" de ser millonarios.