Inclusión del Clan del Golfo en la lista Clinton compromete su participación en el proceso de paz total

La designación del Clan del Golfo como organización terrorista internacional y su inclusión en la lista OFAC, o lista Clinton, por decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos compromete su participación en el proceso de paz total del Gobierno Petro.

Así lo advirtió en entrevista con Noticias RCN el docente, experto en Estado, conflicto y paz de la Universidad Javeriana, Luis Felipe Vega: “El Gobierno norteamericano consolida una política hemisférica de la lucha contra las drogas, pero no solo como un tema de salud pública o prevención de afecciones a la salud pública, también con el componente del terrorismo, y eso genera hondas preocupaciones para el proceso de la paz total, porque sería imposible entablar negociaciones con estos grupos al margen de la Ley, debido a que afectaría tanto a negociadores como instituciones públicas”.

De acuerdo con el secretario de Estado, Marco Rubio, la decisión fue tomada para “proteger los intereses de seguridad nacional” de los Estados Unidos y “negar financiación y recursos a los narcoterroristas”.

Además, las autoridades norteamericanas señalan a la estructura criminal de ser una de las más violentas poderosas de Colombia, en donde es responsable de atentados terroristas contra funcionarios públicos, las Fuerzas Militares y civiles.

Negociadores del Gobierno podrían ser sancionados severamente de negociar con el Clan del Golfo:

Vega explicó en conversaciones con este medio que, “en el marco de la soberanía, el Gobierno colombiano puede tomar la decisión de mantener las negociaciones con esta organización, pero asimismo, los Estados Unidos se reservan la implementación de las sanciones previstas en el acta patriótica y son sanciones muy severas, tanto a instituciones como a los posibles negociadores”.

Es decir que, aunque el Gobierno colombiano puede utilizar cualquier recurso para mantenerse en conversaciones con la designada organización terrorista, a los negociadores les podrían aplicarían sanciones severas de participar en negociaciones de algún tipo con el Clan del Golfo.

Pero eso no es todo. “Estas negociaciones, por más de que estén bajo el marco de la Ley de Paz Total, no van a tener ningún tipo de legitimidad en términos extraterritoriales, particularmente para los Estados Unidos y sus países aliados. Sería iniciar unas negociaciones sin validez internacional y veo poco probable que la Unión Europea salga a apoyar algo a lo que el gobierno norteamericano le cerró la puerta”.

Y es que, de acuerdo con Vega, “estamos ante unas negociaciones erráticas, un tanto insulsas, sin una agenda clara. Algo que es muy común en este Gobierno: lanzar negociaciones yendo al tanteo y al error, sin una política pública de negociación y sin medir los efectos que esto tiene en el plano internacional”.